Getir, iki ülkede daha hizmete başladı

Evlere sipariş uygulaması Getir, Londra ve Amsterdam'ın ardından Avrupa'nın iki önemli şehrinde daha hizmete başladı.

16 Haziran'da Almanya'nın başkenti Berlin'de ve 21 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te faaliyete başlayan Getir, hizmet verdiği ülke sayısını 5'e çıkardı.

İlk günden itibaren hedeflerinin yurt dışında Getir adıyla faaliyet göstermek olduğunu ifade eden Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, "6 ay gibi kısa sürede 4 önemli Avrupa ülkesinde faaliyete başladık. Giriş yaptığımız ülkelerde, sahip olduğumuz bilgi birikimi ve teknolojik alt yapımızla operasyonumuzu hızla büyütebilme kabiliyetine sahibiz" dedi.

Getir, bu ay başında 7.56 milyar dolar değerleme ile 555 milyon dolar daha yatırım almış, ABD pazarına girmeyi de bu yılki büyüme planlarına dahil etmişti.