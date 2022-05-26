Getir, işgücünü azaltmayı planlıyor

Dünyada tüketici ürünlerinin hızlı teslimat iş modelinin mucitlerinden olan ve yaklaşık 12 milyar dolar değerleme ile mart ayında yatırım alan Getir, çalışanların yüzde 14'ünü işten çıkarma kararı aldı.

Konuya yakın bir kaynak şirketin bu kararı küresel ölçekte ve Türkiye'de artan enflasyonist ortam nedeniyle, maliyetleri azaltmak için aldığını belirtti. Haber ilk olarak ABD'li yayın kuruluşu Tech Crunch'ta yer aldı.

Salgın hastalık döneminde kısıtlama tedbirleri nedeniyle yoğun talep ile karşılaşan ve bir yıl içinde yedi Avrupa ülkesi ile ABD'ye yayılarak çok hızlı bir büyüme kaydeden şirket, son olarak mart ayında 768 milyon dolar yeni yatırım almıştı.