Getir, İspanya’da hizmete başladı

Getir, global büyüme hedefleri kapsamında yurt dışı hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Temmuz ayında İspanya merkezli market teslimat uygulaması Blok'u bünyesine katan Getir, İspanya'daki hizmetine Barcelona ve Madrid ile başladı.

Satın alımın ardından ürün portföyünü ve tedarik zincirini genişleten Getir, İspanya’da açtığı 19 depo ile geniş bir bölgede hizmet vermeye başladı. Getir, İspanya’da kısa zamanda yeni şehirlere de yayılmayı planlıyor.

Sonraki hedef, İtalya ve Portekiz

2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7,5 milyar doların üzerinde bir değerlemeye ulaşan Getir, şu anda İngiltere'de Londra, Liverpool, Birmingham, Manchester, Cardiff, Brighton, Bristol ve Southampton'da, Hollanda'da Amsterdam'da, Almanya'da Berlin'de ve Fransa'da Paris'te hizmet veriyor.

Global marka olma yolunda çalışmalarına devam eden Getir'in bir sonraki hedefi İtalya ve Portekiz. Yılın son çeyreğinde Amerika pazarına girmeyi planlayan Getir, böylece 1 yıl içinde yurt dışında 9 ülkede hizmete başlamış olacak.