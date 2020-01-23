Getir, işsiz kalan kuryelere kapıyı açtı

23 Ocak 2020

Selenay YAĞCI

Rakiplerinden Glovo’nun Türkiye pazarından çekilmesine ilişkin ilk tepkiler Twitter’da geldi. Getir CEO’su Nazım Salur ise işsiz kalan Glovo kuryelerine kapılarının açık olduğunu açıkladı. Türkiye’ye 1.5 yıl önce giren ve hızlı büyüyen Glovo’nun CEO’su kısa süre önce Türkiye’de büyüme hedefleri olduğunu da açıklamıştı. Bu nedenle teslimat servisi Glovo’nun bu çıkışı sürpriz oldu.

Yakın zamanda Pizza Portal’ı satın alarak Polonya pazarına giriş yapan Glovo, aldığı yatırımı operasyon sınırlarını genişletmek için kullanacağını açıklamıştı. Glovo Türkiye Genel Müdürü Austin Kim, “Glovo’nun teslimat uygulamaları pazarına getirdiği bakış açısı Türkiye’de de karşılık buluyor. Türkiye’de her geçen gün artan kullanıcı ve teslimat sayımız da bunu ispatlıyor. Şirket CEO’su da Türkiye’ye güveniyor. Yatırım sürecindeyiz. Son 2 aydır yatırım yapıyoruz” açıklamasını yapmıştı. Günlük 10 bine yakın sipariş teslim eden Glovo Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere üç farklı şehirde faaliyet gösteriyordu.

“Keşke geldikleri gibi gitmeselerdi”

Glovo Türkiye’nin çalışanlarına kapılarının açık olduğunu belirten Getir Kurucusu Salur, Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Bizimle benzer kulvarda Türk tüketicisine hizmet veren ve pazarın büyümesine katkı sağlayan Glovo, Türkiye’den çekileceğini açıklamış. Hizmet verdikleri diğer pazarlarda kendilerine başarı diliyorum. Glovo Türkiye çalışanlarına da Getir’in kapısının açık olduğunu belirtmek istiyorum” dedi. Banabi’nin yaratıcısı Yemeksepeti’nin Kurucusu ve CEO’su Nevzat Aydın ise Twitter’da “Aylardır aralıksız üzerimize çamur atarak reklam kampanyası yapan Glovo, Türkiye’yi terk ediyormuş. Üzüldüm, keşke bu ülkeye yatırıma devam edip, geldikleri gibi gitmeselerdi” yorumunda bulundu.