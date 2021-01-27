Getir, Londra'da faaliyete geçti

İkinci yatırım turunun ardından değerini 850 milyon dolara yükselten Getir, Londra'da hizmet vermeye başladı.

Getir kurucusu Nazım Salur, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Getir’imiz Londra’da. Bu iki heceli Türkçe kelimeyi orada da sevdireceğiz. @getir’in bugünlere gelmesini sağlayan tüm kullanıcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl aldığı 38 milyon dolarlık yatırımın ardından Getir, ikinci yatırım turunda da 128 milyon dolar yatırım alarak değerini 850 milyon dolara yükseltmişti. Michael Moritz Crankstart Getir'e yaptığı yatırımı ikinci turda da devam ettirerek Brezilya merkezli Base Partners ile birlikte turun liderliğini üstlenmişti. Bunun yanı sıra Tiger Global, Goodwater Capital, Fiba ile Esas Holding de yeni yatırımcılar arasında yer almıştı.