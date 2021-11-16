Getir, n11.com için Rekabet’e başvurdu
Getir, n11.com'da hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Evlere sipariş uygulaması Getir Perakende Lojistik AŞ, sermaye artırımı yoluyla Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim AŞ’de (n11.com) hissedar olmak üzere Rekabet Kurumu’na başvurdu.
Getir'in Şok Marketler ile niyet mektubu imzaladığı da geçen hafta duyurulmuştu.
Şirket son dönemdeki hamleleriyle ABD'nin Chicago eyaletinde faaliyete geçerek hizmet ağını 9 ülkeye çıkarmıştı.