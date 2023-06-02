Getir, n11'in tamamını satın aldı

n11'in yüzde 33 hissesini elinde bulunduran Getir, diğer hisselerini de satın aldı. Getir'in kurucusu Nazım Salur, gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Salur, "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz n11'in diğer hisselerini de aldık. n11'i kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir n11yakında" ifadelerine yer verdi.