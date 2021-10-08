Getir ve BiTaksi'den stratejik iş birliği
Getir ve BiTaksi yeni bir stratejik iş birliğine imza attı.
Getir ile BiTaksi stratejik iş birliği çerçevesinde GetirBiTaksi hizmete başladı.
Kullanıcılar, BiTaksi uygulamasına ek olarak artık Getir’in içinde yer alan GetirBiTaksi’den de bulundukları yere kolayca taksi çağırabilecek.
Getir’in altıncı hizmeti olan GetirBiTaksi, BiTaksi’nin hizmet verdiği İstanbul ve Ankara’daki kullanıcıların hizmetine açıldı.
Hizmetin ilerleyen dönemlerde diğer şehirlerde de hayata geçmesinin planlandığı belirtildi.
Getir, daha önce BiTaksi’ye yatırım yapmış ve yüzde 35,6’lık hisseyle ortak olmuştu.