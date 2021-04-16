Getir, yeni uygulaması 'GetirÇarşı'yı hizmete aldı

Getir, yeni hizmeti GetirÇarşı ile market, şarküteri, manav, kasap, kuru yemiş, pet shop gibi işletmeleri kullanıcılarıyla buluşturuyor. GetirÇarşı'nın mahalle esnafının dijital dönüşümüne katkı sağlayarak ek bir gelir kapısı oluşturması, kullanıcıların da Getir üzerinden tanıdığı, bildiği esnafından kolayca alışveriş yapabilmesi amaçlanıyor.

Başvurular bugün başlıyor

Getir'den yapılan açıklamaya göre, 16 Nisan itibarıyla işletme kaydı almaya başlayacak olan GetirÇarşı, çok yakında Getir kullanıcılarıyla buluşacak. Üye olmak isteyen işletmeler, Getir uygulaması üzerindeki linkten başvuru formunu doldurabilecekler. Öncelikle İstanbul’da faaliyet gösterecek olan GetirÇarşı'ya manav, kasap, yufkacı, fırın, balıkçı, çiçekçi, pastane, nalbur, aktar, kırtasiye, züccaciye ve kitabevleri de dahil olacak. Getir kullanıcılarının GetirÇarşı üzerinden mahallelerindeki işletmelerden vereceği siparişler, işletmelerin teslimat hizmetiyle ya da ‘Getir Getirsin’ seçeneği ile 30-45 dakika arasında teslim edilecek.

Öte yandan GetirÇarşı, sisteme üye olmak isteyen fakat gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan işletmelere destek paketleri de sunacak. GetirÇarşı üyesi işletmeler tek bir ekran üzerinden tüm siparişlerini, sipariş hareketlerini, finansal hareketlerini gözlemleyebilecek, ürünlerini satışa açabilecekler.

"GetirÇarşı’da ödemeler ertesi gün hesapta"

Yeni hizmetleri GetirÇarşı ile kullanıcılarının mahallelerindeki esnaftan alışveriş yapmaya devam edebileceğini söyleyen Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, “Amacımız, mahalle esnafın dijitalleşen dünyaya dahil olarak daha fazla iş yapmasına olanak sağlamak. Bu vesileyle Türkiye’de 2 milyonu aşkın işletmeyi GetirÇarşı hizmetimize üye olmaya davet ediyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle zorlu günler yaşayan mahalle esnafı, GetirÇarşı aracılığıyla ek kazanç sağlayarak mahalleleriyle bütünleşecek. Öte yandan, GetirYemek hizmetimizde edindiğimiz tecrübeyle, işletmeler için nakit akışının önemini son derece iyi biliyoruz. Bu nedenle, GetirÇarşı’da da GetirYemek’te olduğu gibi ilk günden itibaren işletmecilerimizin kazançları, ertesi gün hesaplarına yatacak.” şeklinde konuştu.