GetirAraç, yeni yatırım modeli GetirAraç İş Ortağım’ı hayata geçirdi

Dakikalık, saatlik ve günlük araç kiralama platformu GetirAraç, yeni yatırım modeli GetirAraç İş Ortağım’ı duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; modelde, şahıslar ve kurumlar araçlarını GetirAraç filosuna dahil edip ek gelir elde edebilecek. Şahıs ve ticari şirket sahibi olmak kaydıyla araçlarını en az 1 ay, en fazla 12 ay olmak üzere GetirAraç filosuna dahil edenler; ikinci el ekonomi sınıfı bir araçtan yılda 380 bin TL’ye varan ücret garantili kazanç imkanından yararlanacak. Halihazırda otomobillerini kullanmayan ve gelir elde etmek isteyenler, GetirAraç İş Ortağım Platformu’na 5 yaşından küçük ve 60 bin kilometreyi aşmamış araçlarını ekleyebiliyor.



GetirAraç CEO’su Emre Ayyıldız, “GetirAraç İş Ortağım modeli ile araç sahiplerine önemli bir yatırım ve gelir fırsatı sunuyoruz. Bu yeni model ile bireysel ve kurumsal kullanıcılarımız, varlıklarını değerlendirme ve ek gelir elde etme imkânı bulacak. GetirAraç filosuna katılan araçlarda trafik sigortası ve MTV haricindeki tüm sigorta ve hasar sorumluluğunu GetirAraç olarak biz üstleniyoruz” dedi.



GetirAraç’ta uygulanan güvenli sürüş hakkında da bilgi veren Emre Ayyıldız, “GetirAraç’ta güvenli sürüş en önemli önceliğimiz. Kullanıcıların sürüşleri IOT cihazlarıyla takip ederek onları güvenli sürüşe teşvik ediyoruz. Kendi geliştirdiğimiz yazılım sayesinde sensörler ve telemetri sistemleri ile sürücünün fren yapma tarzından el freni kullanımına, hızlanmasından trafik kurallarına ne ölçüde uyduğuna kadar kapsamlı bir şekilde takip edebiliyoruz. Sesli uyarı sistemimiz hız sınırı aşımı gibi kural ihlallerinde sürücüyü uyarıyor. Takip ettiğimiz verilere dayanarak her sürücü için bir güvenlik skoru oluşturuyoruz. Yüksek puan ortalamasına sahip kullanıcılarımızı ödüllendiriyor, trafikte risk oluşturan sürücüleri ise sistem dışı bırakabiliyoruz. Böylece hem GetirAraç kullanıcılarının hem de aracını GetirAraç filosuna dahil eden iş ortaklarımızın araçlarının güvenliğini sağlayabiliyoruz” dedi.



GetirAraç İş Ortağım Sistemi nasıl işliyor?

GetirAraç; model, yaş ve kilometre koşullarına uygunluk açısından ekspertizden geçirilerek, filoya dahil edilen araçların tüm yönetim süreçlerini üstleniyor. Aracın GetirAraç’ta bulunduğu sürelerde yaşanabilecek olası hasar, arıza, bakım, muayene ve lastik işlemleri GetirAraç tarafından yürütülüyor. Aracın sözleşme süresi içerisinde HGS ve trafik cezaları GetirAraç tarafından ödeniyor. Bir kişi ya da kurum sisteme en fazla 25 araç ekleyebiliyor. Kiralama sürecinde ay başında garanti edilen ücret, araç sahibi tarafından GetirAraç’a faturalanıyor ve ödeme 15 gün vade ile yapılıyor.

Hangi araçlar sisteme katılabiliyor?

Filoya dahil edilecek araçların; A, B, BSUV, C veya CSUV sınıfındaki 80’den fazla modelden biri olması, şasi ve podye hasarı bulunmaması, airbag’in orijinal olması, modifiyesi veya ağır hasar kaydı olmaması gerekiyor. Araç sahipleri, vekaletname ve KABİS kayıt yetkisini GetirAraç’a vererek kayıt sürecini başlatabiliyor. Araç çift anahtarla teslim ediliyor ve mevcut HGS’si iptal ediliyor. Kontrat başlangıcında 3 gün, sonunda ise 10 gün IoT cihaz montaj ve araç iade süreci bulunuyor. Araç filodan çıkartıldığında IoT cihazları sökülerek iş ortağına teslim ediliyor ve sözleşme süresi bitiminde yenileme imkânı sunuluyor.

Onarım ve bakımlar GetirAraç’a ait oluyor

6 ay ve üzerindeki kiralamalarda araçların bakım masrafları ve operasyonel sorumluluğu GetirAraç’a ait oluyor. 3-6 ay arasındaki sözleşmelerde eğer aracın bakımına 5 bin kilometreden fazla varsa, bakım masrafları GetirAraç tarafından karşılanıyor. Üç ay gibi daha kısa süreli kiralamalarda ise araç bakım zamanı gelmesi durumunda bakım ücreti araç sahibine yansıtılıyor. Aracın iadesinden önce GetirAraç; far, plastik parça veya boyasız göçük gibi onarımları ve kendisinden kaynaklanan olası hasarları yaptırıyor. Araç için pert kararı verilmesi halinde, pert araca ilişkin güncel piyasa bedeli GetirAraç tarafından ödeniyor. GetirAraç filosuna katılan araçlar IOT cihazlarıyla takip edildiğinden çalınma ya da suistimal ihtimali düşüktür. Bu gibi durumlarda aracın güncel ikinci el bedeli araç sahibine GetirAraç tarafından ödenir.

Nasıl başvuruluyor?

Web sitesi üzerinden aracın marka, model, yıl ve kilometre gibi bilgilerini giren kullanıcılar, aylık net kazançlarını görerek araçlarını GetirAraç filosuna dahil etme talebinde bulunabiliyor. Araçlar, sisteme minimum bir, maksimum 12 ay süreyle dahil edilebiliyor.