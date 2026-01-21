GetirBüyük analizli meyve-sebzeyi 32 kente yaydı

Sağlıklı beslenme ve sürdürülebilir tarıma ilgi artarken, tüketicilerin taze gıdaya güvenli ve izlenebilir şekilde ulaşma talebi de güçleniyor. GetirBüyük, bu dönüşüme “Analizli Meyve & Sebze” ve “24 Saatte Tarladan Sofraya” kategorileriyle yanıt verdiğini duyurdu. Şirket, Nielsen IQ verilerine atıfla, tüketicilerin taze gıda seçiminde sürdürülebilirliği önemli bir kriter olarak gördüğüne dikkat çekti.

Kent ve onarıcı tarım modeli

Haftalık ve planlı alışveriş yapan kullanıcılar için 5 binden fazla ürün sunan GetirBüyük, meyve-sebze kategorisinde tazeliğin yanı sıra güven ve sürdürülebilir üretimi odağına aldığını belirtti. “Nereden bu tazelik? GetirBüyük’ten” sloganıyla duyurulan model kapsamında, analizli ürünler uygulama içinde özel bir kategoriyle sunuluyor.

İstanbul’dan Anadolu’ya...

GetirMarket Genel Müdürü Elif Çar, pestisit limitlerine uygun ürünleri kullanıcılarla buluşturmak için üreticiden depoya kadar tüm süreci kapsayan bir operasyon yürüttüklerini söyledi. Çar, meyve ve sebzelerin periyodik olarak bağımsız laboratuvarlarda analiz edildiğini, kalite ekiplerinin yaptığı analizlerin yüzde 80’inin bu kategoriye ayrıldığını vurguladı. Genişlemeyle birlikte toplam 32 ilde Getir kullanıcılarının analizli meyve-sebzeye erişebildiği belirtildi.

Siparişler ikiye katlandı

Elif Çar, proje kapsamında tarım il ve ilçe müdürlükleriyle sahada çalıştıklarını, yerel üreticilere bilgilendirme desteği verdiklerini ve bazı üreticilerin kapasitesinin yaklaşık üç katına çıkmasına katkı sağladıklarını ifade etti. Mayıs 2025’te 5 ürünle başlayan “Analizli Meyve & Sebze” kategorisinin 54 ürüne ulaştığı, siparişlerin de aynı dönemde iki katına çıktığı kaydedildi.