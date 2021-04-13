GetirBüyük dijital semt pazarı konsepti geliştirdi

Selenay YAĞCI

Getir’in 4 binden fazla ürünü, market fiyatına ve getirme ücreti olmadan kullanıcılarına ulaştıran hizmeti GetirBüyük, ‘Dijital Semt Pazarı’ konseptini hayata geçirdi. GetirBüyük CEO’su Çağlar Ergin, ‘Dijital Semt Pazarı’yla taze sebze ve meyvelerin en fazla 36 saatte tarladan sofraya ulaştığını vurguladı. Ergin, “Haftanın 5 günü İstanbul’un farklı bölgelerinde kurulan ‘dijital semt pazarları’ ile İstanbul’daki tüm kullanıcılara taze ürünleri, daha uygun fiyatlarla ulaştırıyoruz” dedi.

Nisanda 3 şehre daha açılacak

GetirBüyük’ün 2’nci yaşına aylar kala 15 şehirde 80’e yakın depoya ulaştığını belirten Ergin, nisan sonuna kadar 3 yeni şehre daha açılacaklarını belirtti. GetirBüyük’te, geçen yılın ilk 3 ayına göre sipariş sayısının 15 kat arttığını ifade eden Ergin, şunları söyledi: “Aynı dönemde meyve-sebze kategorisinde 18 kat, ev-yaşam kategorisinde 21 kat, dondurma kategorisinde 27 kat, evcil hayvan kategorisinde 17 kat ve teknoloji kategorisinde 19 kat büyüdü. Beklediğimiz, müşterinin dijitalleşmesiydi. Birkaç yıl içinde görmeyi beklediğimiz bu değişim pandemi koşullarıyla birlikte birkaç ay içinde gerçekleşti. Gençlerin kullandığı uygulamadan çıktık, artık her yaş kullanıyor.”

Ramazan’da bahşişleri iki katlayacak

Çağlar Ergin, Ramazan’a özel uygulamalar yaptıklarını ifade ederek, “2 farklı boy ve içerikte indirimli Ramazan kolisi Getir ve GetirBüyük’te yerini aldı. Ayrıca kullanıcılar, ihtiyaç sahipleri için Kızılay’a gönderilmek üzere sipariş verebiliyor. İlk adımı atarak, 5 bin Ramazan kolisini Kızılay’a bağışladık” diye konuştu. Ergin, Getir’in kuryelerine önem veren bir şirket olduğunu vurgulayarak, “Kuryelerimiz için temassız dijital uygulamasına başladık. Ramazanda da bu bahşişleri ikiye katlıyoruz. Kullanıcıların Ramazan boyunca kuryelere dijital olarak verdiği bahşiş tutarı kadar, kuryelerin hesabına yatacak” dedi.