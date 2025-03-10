Getir’de yeni gelişme: Mubadala dört iştirak için Rekabet Kurumu’na başvurdu

Getir’in içinde bulunduğu finansal zorluklar ve yeniden yapılandırma süreci devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli yatırım fonu Mubadala, şirketin bazı iştirakleri için harekete geçti.

Resmi başvuruda bulunuldu

Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, MIC Capital Management fonu, Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş., Getir Teknolojik Hizmetler A.Ş., Getiriş Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. ve Getgo Teknoloji A.Ş.’nin dolaylı olarak devralınması için resmi başvuruda bulundu.

Ne olmuştu?

Geçmişte piyasa değeri 10 milyar doların üzerine çıkan ancak daha sonra tüketici talebindeki düşüşten olumsuz etkilenen Getir, geçen yıl ortaklar arasında aylar süren görüşmelerin ardından yeniden yapılanmaya giderek yurtdışı faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Getir'in kurucusu Nazım Salur başta olmak üzere kurucu ortaklar, şirketin ikiye bölünmesi karşılığında 250 milyon dolar kaynak sağlanması için Mubadala ile geçen yıl Haziran ayında anlaşmaya varmıştı.

Salur, şirket ile iştiraklerinin kurucular ile Mubadala arasında ikiye bölünmesini öngören anlaşmanın Mubadala tarafından ihlal edildiğini ve Mubadala'nın kurucular aleyhine "darbe" niteliği taşıyan başka bir yeniden yapılanma planı uygulamaya çalıştığını belirterek Mubadala aleyhine hukuki süreç başlatacağını söylemişti.