Getir'deki pay satışından kâr payı ödedi

Aldığı yeni yatırımlarla 7.5 milyar doların üzerinde değerlemeye sahip olan Getir'in hissedarlarından Re-Pie Portföy, şirkette sahip olduğu hisselerin bir kısmını 35 milyon dolara sattı.

Getir'in ilk finansal yatırımcılarından olan Re-Pie Portföy tarafından yayımlanan bültende, "Re Pie Portföy, hem Getir hem de yatırımcılarla yapılan görüşmeler sonucunda son şirket değerlemesi olan 7.55 milyar dolarlık seviyeden, yaklaşık 35 milyon dolarlık bir satış işlemi gerçekleştirdi" denildi.

Re-Pie, satış işlemi sonucu Getir'de yatırımcı olan iki fonunun yatırımcılarına 275 milyon lira temettü dağıtımına dün başladığını belirtti.