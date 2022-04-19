Getir’den iş ve çalışan arayanlara yönelik yeni hizmet

Getir, iş ve çalışan arayanlara yönelik yeni hizmeti Getirİş’i kullanıcılarıyla buluşturdu. Getir, 2019 yılından beri faaliyet gösteren iş platformu Hemeniş’in çoğunluk hisselerini satın alarak Getirİş markasını yarattı. “Yakındaki iş, Getirİş” sloganı ile yola çıkan Getirİş’in kullanıcılarına iş veya çalışan bulma süreçlerinde ve sonrasında zaman kazandıran bir platform olması hedefleniyor.

81 ilde eş zamanlı faaliyete geçen Getirİş’i benzer servislerden ayıran en önemli özellik kullanıcıların canlı harita üzerinden iş ilanlarını, iş arayanların profillerini ve verdikleri hizmet detaylarını kolayca görebilecek olmaları. Getirİş’te, çalışan arayan işletmeler, garsondan kuryeye, ön muhasebe elemanından satış temsilcisine istedikleri pozisyona ait çalışma bilgilerini girerek ücretsiz ilan verebiliyor. İş arayanlar da ister sundukları hizmeti ister meslekleriyle ilgili bilgileri verip, kullanıcıların kendilerine ulaşmalarını sağlayabiliyor. Özel ders öğretmeninden elektrikçiye, tezgahtardan çağrı merkezi uzmanına ve ev temizliğine kadar farklı hizmet gruplarında da iş ve çalışan arayanlar Getirİş’te buluşuyor.

Görüntülü görüşme imkanı

Getirİş’te çalışan ve iş arayanlar e-posta veya telefon numaralarını paylaşmaksızın, uygulama üzerinden ücretsiz bir şekilde mesajlaşarak ve görüntülü görüşme ile iletişim kurabiliyor. Başvuru sürecinde taraflar onayladığı taktirde açılan konuşma penceresi ise güvenli bir görüşme sürecine olanak sağlıyor.

Yeni hizmete ilişkin bilgi veren Getirİş’ten Sorumlu Direktör İrem Namlısoy, “İş ve çalışan arayanları güvenli bir ortamda bir araya getiren Getirİş hizmetimizi sunmaktan mutluyuz. Hemeniş’in çoğunluk hissesini satın alarak yeni bir hizmet alanına girmiş olduk. ‘Yakındaki iş, Getirİş’ sloganı ile yola çıktığımız hizmetimizde, iş arayanlar yakın çevrelerinden iş buldukları takdirde zaman kaybetmeden, tek vesaitle ya da yürüyerek işlerine gidebilecek. Çalışan arayanlar ise yakın çevrelerinden, belki de tanıdıkları insanlarla güvenle çalışabilecek. Böylece gerek iş ve çalışan arayanların bireysel refahına destek olacak gerekse toplumsal anlamda bir fayda sağlayacağız.” dedi.