Getir'den Premier Lig'in köklü kulubüne sponsporluk

Bu sene başında Londra’da hizmet vermeye başlamasının ardından kısa sürede Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool ve Bristol'da da faaliyete geçerek İngiltere pazarında hızla yükselen Getir, Premier Lig’in en önemli futbol kulüplerinden Tottenham Hotspur’un üç yıl boyunca “Global Sponsoru” oldu.

Tottenham Hotspur ile yapılan bu anlaşma, Getir’in İngiltere’deki ilk sponsorluk anlaşması olma özelliğini taşırken dünyanın önde gelen spor kulüpleriyle anlaşmalar sağlanacağının da sinyallerini veriyor.

🏆 We’re now an official global partner of Tottenham Hotspur @SpursOfficial! ⚽ What do we have in common? Perfect delivery, endless goals and passionate fans. Stay tuned - it’s set to be an exciting year! #GetirUK #TottenhamHotspur #Spurs pic.twitter.com/ep6B7A3Djn