Getir’den sonra Vivense de İngiltere pazarına girdi

LEYLA İLHAN

Türk girişimci Getir’den sonra startup Vivense de İngiltere pazarına girdi. 2013 yılından bu yana Türkiye’de online mobilya satışı yapan Vivense, 2020 yılında Londra’da mağaza açarak global mobilya pazarına giriş yaptı. Marka şimdi de İngiltere’de e-ticaret faaliyetlerine başladı. Vivense teknoloji ekibinin geliştirdiği platform üzerinde “vivenselondon.com” adresinde ilk aşamada binin üzerinde ürün satışa sunuldu. Yılsonunda İngiltere’de satışa sunulan ürünlerin 25 bini bulması hedefleniyor. Ürünlerin tamamı Türkiye’den tedarik edilecek.

100 bin ürün satacak

Türkiye’de geliştirdikleri iş modeline inandıklarını aktaran Vivense’nin Kurucusu Kemal Erol, halihazırda Türkiye’de binin üzerindeki üreticileri, seçilmiş 100 bine yaklaşan ürün sayıları, 77 showroom ve 110 bin metrekarelik operasyon merkezleriyle hizmet verdiklerini aktardı. Türkiye’de online başlayıp sonra fiziksel mağazaya döndüklerini belirten Erol, “Avrupa’da ise tersten başladık. Marka kimliğini oturtmak için mağaza ile girdik ve İngiltere’de 5 binin üzerinde ürün teslim ettik” dedi. 18 Mart tarihi itibariyle de İngiltere’de e-ticaret üzerinden satışa başladıklarını aktaran Erol, “Türkiye pazarına 100 bine yakın ürün çeşidi sunuyoruz. Örneğin İngiltere yanmaz kumaş şartı sunuyor. İlk etapta bunlardan İngiltere şartlarına uygun olan 20 bin ürünü e- ticaret üzerinden İngiltere’de satışa sunarak 100 bin ürünü teslim edeceklerini kaydetti.

Almanya’da da showroom açacak

Londra’da ki bu yıl 4, 2023’e kadar ise 23 mağaza açacaklarını belirten Erol,“ Bu yıl içinde Almanya’da showroom açacağız. Orda da 20’nin üzerinde mağaza açacağız. 3 ila 4 yıl içinde Avrupa’da sayıyı 70 ila 80’e çıkarmış olacağız” açıklamasında bulundu.

Unicorn olma yolunda

Vivense Londra’dan sonra Almanya’nın ardından da İsviçre, Belçika gibi Almanya’nın komşu ülkelerine geçiş yapmayı planlıyor. 2020’de 1 milyar TL ciroya ulaştıklarını ifade eden Erol, “2021 sonunda 2 milyar TL’ye ulaşacağımızı, yurtdışı atılımımızla birlikte de 2-3 yıla kadar unicorn olacağımızı yani 1 milyar dolar değerlemeye ulaşacağımızı düşünüyorum” dedi.

Avrupa’da fiyat Türkiye’nin 4 katı

Avrupa’da mobilya fiyatlarının Türkiye’nin 4 katı seviyesinde bulunduğunu, bunun Vivense için İngiltere pazarında bir avantaj olduğunu vurgulayan Erol, “Tabii orada bizim de maliyetlerimiz Türkiye’ye göre daha yüksek. Fakat yine de İngiltere piyasasına göre yüzde 20-30 daha uygun fiyatla satış yapabiliyoruz. 5 yılda İngiltere pazarında liderliğe aday olabiliriz” diye konuştu.

100 bin TL yatırımla başladı

Bundan 8 sene evvel e-ticaretteki mobilya açığını fark edip, Vivense’yi kurmaya karar verdiğini anlatan Kemal Erol, “Ancak hiç sermayem yoktu. O dönem girişimcilik ekosisteminde bulanan herkese mail atıp, fikrimi anlattım. Ve çabalarım sonuç verdi. Vivense’yi 2 yatırımcıdan bulduğum 100 bin TL sermayeyle kurdum. O dönemden sonra Vivense 7 seferde toplam 25 milyon dolar yatırım aldı. Geçen yıl da özel sermaye şirketi Actera Vivense’ye 130 milyon dolar yatırdı” dedi.