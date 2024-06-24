Getir'den 'yeniden yapılanma' hamlesi: İlk açıklama geldi

İngiltere merkezli haber kanalı Sky News’ün haberine göre; Türkiye merkezli gıda teslimat şirketi Getir, pazar günü olağanüstü bir toplantı yaptı. Toplantıda hissedarlar Getir’in iki ayrı şirkete bölünmesi yolundaki plana destek verdi. Yeniden yapılanma kapsamında Getir’in 250 milyon dolarlık yatırım aldığı ifade edildi.

İki ayrı grup olarak faaliyetlere devam

Bu gelişme üzerine Getir’den bir açıklama yapıldı. Getir’in açıklaması şöyle:

* Hızlı market teslimat sektörünün öncüsü Getir, bugün 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Bu yatırım sonrası stratejik bir yeniden yapılanmaya da giden Getir, bundan sonra her biri farklı pazar fırsatlarına odaklanan iki ayrı grup olarak faaliyetlerine devam edecek.

* İlk grup Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimatı hizmeti işine odaklanırken, ikinci grup ise Getir'in e-ticaret, finans, mobilite ve ABD’deki FreshDirect’in de olduğu diğer faaliyetlerini yürütecek.

Online market ve teslimatta Mubadala

* Getir'in mevcut hissedarlarından Mubadala Investment Company, şirkete ek sermaye sağlayarak Getir'in Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmeti işinde yönetime ve çoğunluk hissesine sahip olacak.

* Nazım Salur ve Getir'in kurucuları ise yeni yapılanma sonrası oluşan grupta azınlık hisselerine sahip olmaya devam edecek.

* Yeniden yapılanma, Getir'in Türkiye’de daha fazla kaynak ile online market teslimatı sektörünün lideri olarak bu alana daha güçlü odaklanmasını sağlayacak.

* Getir, Türkiye’deki online market teslimatı sektöründeki tecrübesi ve güçlü ekibi ile kaliteli hizmet ve eşsiz müşteri deneyimi sunmaya devam edecek.

Nazım Salur ve Getir kurucuları büyük ortak

* Yeniden yapılandırma kapsamında oluşturulan, Nazım Salur ve Getir kurucularının büyük ortak olarak yöneteceği diğer grup ise, e-ticaret alanında faaliyet gösteren n11, mobilite alanında GetirBiTaksi ve GetirAraç, kariyer platformu Getirİş ve New York'ta market ürünleri teslimatı alanında faaliyet gösteren FreshDirect hizmetlerini yönetecek.

* Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar ise bu hizmetleri kapsayan grupta azınlık hissesine sahip olacak.

GetirFinans'ta ortaklık yapısı

* Getir'in finansal alanda hizmet vermek amacıyla gerekli izinlerin alınmasının ardından hayata geçirmeye hazırlandığı GetirFinans'ın ortaklık yapısı ise yüzde 40 Getir'in kurucuları, yüzde 32 Mubadala ve yeni yatırım turundaki diğer yatırımcılar, yüzde 20 İş Bankası’nın yatırım fonu Maxis ve yüzde 8 Crankstart şeklinde olacak.

Getir çatısı altında faaliyet devam edecek

* Gerekli onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yeni yapılanma kapsamında her iki grup da mevcut şekilde Getir uygulaması çatısı altında faaliyet göstermeye devam edecek. Getir kullanıcıları tüm hizmetlere mevcut Getir uygulamasından erişecek ve kullanıcılar açısından herhangi bir farklılık söz konusu olmayacak.

Nazım Salur'dan ilk değerlendirme

Yeni yapılanmayı değerlendiren Getir Kurucusu Nazım Salur, "Oluşturduğumuz bu yeni yapı, Getir'in Türkiye’de online market ve yemek teslimatı hizmetlerinin daha iyi konumlandırılmalarını sağlarken, benim ve kurucu ortaklarımın gelecek vaat eden diğer Getir hizmetlerine yeterli zaman ayırmamıza imkân verecek” dedi.

Getir Yönetim Kurulu Üyesi ve Mubadala Diversified Investments Platform CEO'su Hani Barhoush ise yeniden yapılanma ve son yatırımla ilgili olarak şunları söyledi:

* Mubadala, her zaman Getir'in uzun vadeli ve kararlı bir yatırımcısı oldu. Son yatırımımız ise şirketin Türkiye'deki ana faaliyet alanının vaat ettiği geleceğe duyduğumuz güçlü güveni yansıtmaktadır. Yönetim Kurulu adına, Getir'e yıllar boyunca kazandırdığı vizyon ve liderlik için Nazım Salur'a takdir ve şükranlarımızı sunuyor ve kendisiyle iş birliği yapmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.

Batuhan Gültakan'a yeni görev

Getir Yönetim Kurulu, şirketin Türkiye'deki online market ve yemek teslimat hizmetlerinin liderliğine, kurulduğu ilk günlerinden bu yana Getir’de pek çok alanda görev almış ve son olarak Türkiye'deki market hizmetinin CEO’su olan Batuhan Gültakan'ı atadı.

Getir, söz konusu stratejik yeni yapılanma ile faaliyetlerini ayırarak, her iki grupta da yenilikçi ve çevik yönetim anlayışıyla, kaynakları ve stratejik hedefleri daha etkili bir şekilde yapılandırmayı amaçlıyor.