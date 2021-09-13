Getir'e 150 milyon dolar daha

Getir, mevcut bir yatırımcısından ek yatırım alarak bu yıl çektiği yatırımı 1,1 milyar doların üzerine çıkardı.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın kaynaklar, geçtiğimiz haftalarda yapılan bir anlaşmayla söz konusu yatırımcının 150 milyon dolar yatırım yaparak Getir’deki hissesini artırdığını belirtti. Kaynaklar yatırımın ne kadar değerlemeye göre yapıldığını veya işlem sonucunda ne kadar hissenin el değiştirdiğini belirtmedi.

Kaynaklar, Getir’in elde ettiği son fonlamayı Türkiye’de ve dünyada büyüme yönünde kullanılacağını belirtti.

Getir’in değeri en son gerçekleşen yatırım turuyla neredeyse üçe katlanarak 7,56 milyar dolara ulaşmıştı.

Getir temsilcisi Bloomberg'e konuya ilişkin yorum yapmadı.