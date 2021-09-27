Getir'in MOOV başvurusuna onay
Rekabet Kurumu, MOOV'un tek kontrolünün Getir tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Rekabet Kurumu'ndan Getir'in MOOV hamlesine izin çıktı.
Rekabet Kurumu, MOOV Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Getir Perakende Lojistik A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi.
Getir, Anadolu Grubu iştiraklerinden Çelik Motor ile saatlik araç kiralama platformu MOOV’un yüzde 75 hissesini satın almak için anlaşmıştı.
Anadolu Grubu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, MOOV’un yüzde 75’inin 16 milyon dolara satılacağı belirtilmişti.