  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Getir'in MOOV başvurusuna onay
Takip Et

Getir'in MOOV başvurusuna onay

Rekabet Kurumu, MOOV'un tek kontrolünün Getir tarafından devralınması işlemine izin verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rekabet Kurumu'ndan Getir'in MOOV hamlesine izin çıktı.

Rekabet Kurumu, MOOV Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.’nin tek kontrolünün Getir Perakende Lojistik A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Getir, Anadolu Grubu iştiraklerinden Çelik Motor ile saatlik araç kiralama platformu MOOV’un yüzde 75 hissesini satın almak için anlaşmıştı.

Anadolu Grubu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, MOOV’un yüzde 75’inin 16 milyon dolara satılacağı belirtilmişti.

Getir, İspanya’da hizmete başladıGetir, İspanya’da hizmete başladıŞirket Haberleri
Getir'e 150 milyon dolar dahaGetir'e 150 milyon dolar dahaŞirket Haberleri