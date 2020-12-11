GetirYemek, restoranlardan 2 ay boyunca komisyon almayacak

Restoranların komisyon çağrılarına GetirYemek’ten beklenen cevap geldi. GetirYemek, ocak ayı sonuna kadar restoranlardan alınan tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunu kaldırdı.

GetirYemek, ayrıca herkesi paket sipariş vererek restoranlara destek olmaya çağırdığı ‘bi mutluluk hareketi’ni başlattı. Hareket, daha geniş kitlelere duyurmak için hazırlanan reklam filminde, restoran sektörünün bu zor günlerde halkın desteği ile ayakta kalabileceğinin altı çiziliyor.

“Bi siparişten ne çıkar?” sorusuyla, verilen her bir siparişin restoranlar için önemine vurgu yapan GetirYemek, kullanıcısı olsun olmasın herkesi “haydi bi sipariş verin!” diyerek restoranlara desteğe davet ediyor.

GetirYemek CEO’su Batuhan Gültakan, pandeminin en çok sekteye uğrattığı sektörlerin başında yeme - içme sektörü geldiğini, pek çok işletme ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayarak, 2 ay boyunca gelirlerinden vazgeçtiklerini ifade etti. Paket hizmeti olmayan restoranlara Getir kuryeleri ile taşıma hizmetini herkese açtıklarını belirten Gültakan, “Burada sadece dağıtım bedeli olarak maliyetleri alıyoruz, bu tarafta da başka iş kolu olan kuryeleri destekliyoruz çünkü zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Kuruldukları bugünden bu yana restoran iş ortaklarının yanında yer aldıklarını belirten Gültakan, "Normalde yüzde 10 sipariş komisyonu alıyoruz. Restoranlardan aldığımız tepki de sektör ortalamasının altında olduğu yönündeydi. Onlarla birlikte büyüyeceğimizin bilinciyle, dayanışma içinde hareket ettik. Bu duruşumuz bugün de değişmedi. GetirYemek’teki sipariş yönlendirme hizmeti komisyonumuzu ocak ayı sonuna kadar kaldırdık. Bu zorlu süreçte üzerimize düşeni yaparak, restoranlarımıza tam destek sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

"Paket servise olan talebin artırılması için kolları sıvayan marka"

Gültakan, geçen yıl kurulan GetirYemek’in, sektör için düzenli nakit akışının önemini dikkate alarak restoranların kazançlarını ertesi gün öğlene kadar hesaplarına gönderdiğinin de altını çizdi. Gültakan, ayrıca restoranların platforma listelenmeleri ve kampanyalara katılmaları gibi süreçler için herhangi bir ek ücret de talep etmediğini de belirterek, “Paket servise olan talebin artırılması için kolları sıvayan marka, tüm siparişlerdeki yönlendirme hizmeti komisyonunun kaldırmasının yanı sıra siparişlerin artması için restoranlara kampanya desteği de sağlıyor. GetirYemek bu kampanyalarda, restoranların verdikleri indirim kadar ek indirim sunuyor. İş ortakları için güçlü reklam içerikleri de sağlayan GetirYemek, restoranların kazançlarını artırmaları için milyonlarca TL değerinde reklam yatırımı yapıyor.” şeklinde konuştu.