GetirYemek’te yılbaşı gecesinde en çok lahmacun tercih edildi

“Acıktıysan GetirYemek” sloganıyla Türkiye’nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren GetirYemek, kullanıcıların yılbaşı sofralarında ve yeni yılın ilk günündeki tercihlerini paylaştı.

GetirYemek kullanıcılarının yılbaşı sofralarındaki favori tatlısı ise sütlaç olurken; bunu künefe ve profiterol takip etti. Yeni yıla girdikten sonra da sofralardaki hareketlilik devam etti. Acıkanların GetirYemek’ten gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar verdiği siparişler sırasıyla lahmacun, midye dolma ve Adana dürüm oldu.

İlk sipariş Kırşehir’den verildi

Yeni yılın ilk saniyelerinde GetirYemek’ten verilen ilk sipariş Kırşehir’den çiğ köfte dürüm olurken, bunu sırasıyla Trabzon’dan Adana dürüm, Zonguldak’tan çiğ köfte, Bursa’dan sütlaç ve İstanbul’dan Urfa dürüm takip etti.

Kahvaltıda simit tercih edildi

Yeni yılın ilk gününde kahvaltı soflarına simit ve ikinci olarak kaşarlı poğaça eşlik ederken, gün içerisinde kullanıcılar yine en çok lahmacun yemeyi seçti. Yeni yılın ilk gününde ev yemeği yemek isteyen GetirYemek kullanıcılarının tercihi ise sırasıyla kuru fasulye, pilav ve domates çorbası oldu.