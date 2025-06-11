Getty Images ve Shutterstock'un birleşme kararına hissedar onayı!

Görsel içerik dünyasının iki önemli ismi Getty Images Holdings ve Shutterstock birleşme kararına hissedarlardan onay geldi.

Shutterstock hissedarları şirketin Getty Images'la birleşme kararını dünkü toplantıda oyladı. Shutterstock hissedarları anlaşmayı yüzde 82 oy oranıyla onaylandı.

'Birleşmenin tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz'

Shutterstock CEO’su Paul Hennessy, “Hissedarlarımızın bu işlemin zorlayıcı gerekçesini kabul etmesinden çok memnunuz. Getty Images ile birleşmemizin başarıyla tamamlanmasını beklemekten çok memnunuz ve Getty Images ile birleşmemizin başarıyla tamamlanmasını dört gözle bekliyoruz” dedi.

Düzenleyici onaylara tabi olan birleşmenin 2025'in ikinci yarısında tamamlanması bekliyor.

Birleşmenin tamamlanmasıyla stok fotoğrafçılık ve görsel içerik sektöründeki iki büyük oyuncuyu bir araya gelecek.

Yaklaşık 3,7 milyar dolar işletme değerine sahip olacak birleşik şirket Getty Images Holdings adını alacak ve New York Borsası'nda "GETY" sembolü altında işlem görmeye devam edecek.