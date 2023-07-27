Gezinomi ve Fly Kıbrıs Hava Yolları arasında yeni anlaşma

KKTC'deki Concorde Tower Convention & SPA dün düzenlenen lansmana Gezinomi Genel Müdürü Deniz Selen Kılıçözgürler ve Fly Kıbrıs Hava Yolları şirket ortaklarından Rauf Denktaş ile Nusret Polat katıldı.

Törende konuşan Kılıçözgürler, KKTC'de işbirlikleri ve yatırım fırsatları için çalışmalarına devam ettiklerini, sektöre katkı sunacak her türlü işbirliğinde yer almaya devam edeceklerini belirtti.

Anlaşmaya göre Fly Kıbrıs Havayolu şirketinin web sayfası üzerinden satışlar 31 Aralık 2025'e kadar Gezinomi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Yolcular; Gezinomi web sitesi, Gezinomi acenteleri ve Fly Kıbrıs Havayolları web sitesi üzerinden biletlerini satın alabilecek.

Fly Kıbrıs Havayolları altı destinasyona uçuyor

Haftanın her günü 156 ekonomi ve 12 business class koltuğuyla Türkiye’ye tarifeli seferler yapan Fly Kıbrıs Havayolları, aynı zamanda Lefkoşa Ercan Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu - Giresun, Bodrum ve Trabzon’a direkt ve karşılıklı olarak gerçekleştiriyor.