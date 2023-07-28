Gezinomi ve Fly Kıbrıs Hava Yolları Arasında Yeni Anlaşma

Gerçekleşen imza töreninde, Gezinomi Genel Müdürü Deniz Selen Kılıçözgürler’in yaptığı açıklamada; Kuzey Kıbrıs’ta iş birlikleri ve yatırım fırsatları için çalışmalarına devam ettiklerini, sektöre katkı sunacak her türlü iş birliğinde yer almaya devam edeceklerini belirtti.

6 ile doğrudan uçuş

Haftanın her günü 156 ekonomi ve 12 business class koltuğuyla Türkiye’ye tarifeli seferler yapan Fly Kıbrıs Havayolları aynı zamanda Lefkoşa Ercan Uluslararası Havalimanı’ndan İstanbul, Ankara, İzmir, Ordu – Giresun, Bodrum ve Trabzon’a direkt ve karşılıklı olarak gerçekleştiriyor.

Bu anlaşma ile birlikte, Fly Kıbrıs Havayolu şirketinin web sayfası üzerinden yapılan satışlar 31.12.2025 tarihine kadar Gezinomi aracılığıyla gerçekleştirilecek olup, bu tarihe kadar bilet almak isteyen misafirler, Gezinomi web sitesi, Gezinomi acenteleri ve Fly Kıbrıs Havayolları web sitesi üzerinden biletlerini satın alabilecekler.