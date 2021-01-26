GF Hakan Plastik, Çerkezköy fabrikasına hammadde depo yatırımı yapacak

Plastik boru sektöründe üstyapı ve altyapı alanlarında faaliyet gösteren GF Hakan Plastik,Çerkezköy tesisinde yaklaşık 10 milyon euro bütçeli yeni hammadde depo yatırımını 2021 yılı içinde tamamlamayı hedefliyor. Şirketin Çerkezköy ve Şanlıurfa tesislerinde 2021 yılında enerji verimliliği, kalite, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda da yatırımları olacak. GF Hakan Plastik’in kapasite artışına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ankara Dağıtım Merkezi’ni hizmete aldı

Çalışmalarına 2019 sonunda başladıkları ve pandeminin hemen başlarında açılışını gerçekleştirdikleri Ankara Dağıtım Merkezi’ni hizmete aldıklarını belirten GF Hakan Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Batuhan Besler, “Ankara Dağıtım Merkezi’nin, plastik boru sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyor. Ankara’da 6 bin 500 metrekarelik bir depolama alanında, ortalama 320 ton ürün ile günlük minimum 5 araç yükleme yapabilme kapasitesine sahibiz. Müşterilerimize daha hızlı malzeme tedariki, lojistik hizmetlerinde kalite ve yetkinliğin artırılmasının yanı sıra sevkiyat hatalarının minimize edilmesi ile daha yüksek kalitede çözümler sunmayı hedefledik.” dedi.

70’in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Batuhan Besler, 2021 yılı için zorlayıcı hedefler koyduklarını belirtti. Besler, bu hedeflerle yüzde 20’nin üzerinde bir büyüme beklediklerini ifade ederek, “2021 yılı için dış pazarlarda büyümek ve açılmadığımız pazarlara giriş yapmak önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Halihazırda satış yaptığımız ülkelere farklı ürünler sunarak, ürün çeşitliliğimizi ve pazar hakimiyetimizi artırmak istiyoruz. Özellikle Avrupa, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri üzerinde yoğunlaşacağız.” diye konuştu.

2020 yılında İspanya başta olmak üzere İsveç, Irak, Suudi Arabistan, Gürcistan, Etiyopya, Nijerya ve Polonya gibi birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Batuhan Besler, Türkiye’de geliştirilip GF markası ile tüm dünyaya sunulan Silenta ürün gurubunun PP-RCT ve Aerator sistemleri ile üstyapı projelerinin tercihi olduklarını vurguladı. 2019 yılının sonlarında sektöre kazandırdıkları daha geniş iç çap ile daha yüksek akış performansı sağlayan PP-RCT boru sisteminin ise İspanya’ya satışı gerçekleştirilen ürünlerden olduğunu aktaran Besler; “Gökdelenler, rezidanslar, AVM’ler gibi çok katlı binalar için özel olarak geliştirilen GF Aerator ise Gürcistan pazarına giriş yapan ürünlerimiz arasında bulunuyor.” şeklinde konuştu.

Altyapı ürün grubunda Afrika’ya özel üretim yapıyor

Altyapı ürün grubunda ise Afrika ve Balkanlar’da devam eden projelerinin bulunduğunu anlatan Batuhan Besler, şunları kaydetti: “Afrika pazarında yine bu bölgeye özel olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz Orange PVC ile PE100 ürünleri, altyapı ürün grubunun öne çıkan ürünleri oldu. Yüksek yoğunluklu boru sistemi PE100, içme suyu şebekesi, doğalgaz şebekesi, atık su deşarj ve atık su pompalama hatları, sulama sistemleri, denizaltı geçiş hatları ve derin deniz deşarjları, toprakaltı yangın söndürme sistemleri (Hidrant hatları), soğutma suyu sistemleri, telekomünikasyon sistemleri ve madencilikte kullanılabiliyor. Balkanlarda ise altyapı ürün grubu ile birlikte Derinkuyu Boru Sistemleri ile pazarda hakimiyetimizi güçlendiren ürünler.”

GF Marine ürünleri için Tersan ile anlaşma sağladı

2021 yılında da GF’in iddialı ürün gruplarından biri olan GF Marine ürünleri ile denizcilik sektörüne yönelik ürünlerini Türkiye pazarına sunmaya başladıklarını kaydeden Batuhan Besler, “GF Marine ürünleri için Tersan ile anlaşma sağladık. Türkiye’nin lider tersanelerinden biri olan Tersan ile imzalanan anlaşma kapsamında, GF Marine ürünleri Tersan’ın yapımını üstlendiği Havila Kystruten AS’nin 4 adet gemisinin sıcak ve soğuk su boru uygulamaları ve vakum hatlarına uygulanıyor.” dedi.