“Gıda, moda ve kozmetikte trend ortak, artık yatırımımız insana”
Gıdada, modada ve kozmetikte trendler ortaklaşıyor. Arko ve Duru gibi markaları ile öne çıkan asırlık şirket Evyap, yeni stratejisini bu eksende insan kaynağı olarak belirledi. Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Evyap, yeni trendleri DÜNYA'ya anlattı.
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