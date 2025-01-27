Gıda şirketi Pakun konkordato talebinde bulundu

Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi içerisinde yaşadığı mali sıkıntılar, şirketin konkordato başvurusunda bulunmasına neden oldu.

Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, 17 Ocak’ta verdiği karar ile Pakun’a üç ay süreyle geçici mühlet verdi. Bu süreç, şirketin mali durumunun daha detaylı incelenmesi amacıyla başlatıldı.

ParaMedya'nın haberine göre, Mahkemenin aldığı karar doğrultusunda, Pakun'un mali tablolarını incelemek için bir konkordato komiser heyeti oluşturuldu. Bu heyette, bağımsız denetçi ve mali müşavir Fuat Kubilay, mali müşavir Deniz Eroğlu ile hukukçu Bülent Köksal görev aldı.

Pakun’un halka arz başvurusu, şirketin mali yapısı ve sürdürülebilirliği hakkında önemli bir soru işareti oluşturdu. Yalnızca üç ay sonra konkordato talebinde bulunması, şirketin mali sağlığına dair ciddi tartışmaların önünü açtı. Gelişmeler, halka arz başvurusu yapan diğer şirketlerin mali yapılarının da dikkatle incelenmesi gerektiğini gündeme getirdi.