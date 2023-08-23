Girişim Elektrik'ten 2,4 milyon Euro'luk anlaşma
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş, ANTALYA TAV SERA ADİ ORTAKLIĞI ile 2.400.000, Euro’luk anlaşma yaptı.
Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) tarafından 23 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde yeni iş ilişkisi hakkında açıklama yapıldı.
Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:
Şirketimiz, ANTALYA TAV SERA ADİ ORTAKLIĞI ile ‘’Antalya Havalimanı Gelişim Projesi Terminal 2 Binası Güneş Enerjisi Santrali İşleri” için anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 2.400.000, -Euro’dur. (İkimilyondörtyüzbin, Euro) (Güncel baz Euro/TL kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 70.848.000, -TL)
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,