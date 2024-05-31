Girişim Elektrik'ten (GESAN) 3,2 milyon Euro'luk iş anlaşması

Borsada 'GESAN' koduyla işle gören Girişim Elektrik Sanayi, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada yeni iş sözleşmesini duyurdu.

Açıklamaya göre şirket, Antalya TAV SERA Adi Ortaklığı'yla Antalya Havalimanı'nın genişletme çalışmasındaki elektrik ve IT işleri için sözleşme imzaladı.

Açıklamada, sözleşme bedelinin 3 milyon 228 bin 955 Euro ve 59 bin 546 lira olduğu belirtildi. Böylece toplam sözleşme tutarı 172 milyon 269 bin 535 lira oldu.