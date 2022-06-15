Girişimci kadınların yüzde 31’i istikrar diyor

Türkiye’de kadın istihdamı, erkeklerin oldukça gerisinde kalsa da araştırmalar, girişimci ekosisteminde kadınların erkeklerden daha istikrarlı olduğunu gösteriyor. 32 ilde 3 bine yakın kişiyle gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, her 4 kadın girişimciden 3’ü faaliyetlerini istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Araştırma kapsamında başladığı girişimi istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü söyleyen kadınların oranı yüzde 31 iken, erkeklerde bu oran yüzde 23’te kalıyor. Özgüvenli, rekabetçi, dinamik ve bağımsız bir karaktere sahip olan kadınlar, bu yönleriyle girişimcilik ekosistemi için büyük bir potansiyel barındırıyor.

Kadınların girişimci ve ilham veren karakterinin şirketlere yeni anahtarlar kazandırırken, sorumluluk sahibi ve uzlaşmacı tutumlarının da denge unsuru oluşturduğunu belirten RE/MAX Türkiye’de büyümeden sorumlu Merkez Recruiter Leman Aydemir, “Girişimci ekosisteminin gelişiminde aktif rol oynayan kadınlar, liderlik vasıflarıyla iş yaşamında değişim yaratıyor. Giderek olgunlaşan sistemde kullanılmayan potansiyeli etkin hale getirerek yeni iş sahaları oluşturmanın yolu, kadın girişimcileri desteklemekten geçiyor. Yenilik, yaratıcılık ve yönetim faaliyetlerinin tamamlayıcısı olan girişimci ekosistemi, kadınların iş hayatında varlık kazanmasını beraberinde getiriyor. 25 yıldır gayrimenkul sektörüne ilgi duyan, minimum sermaye maksimum kazanç ilkesiyle kendi işini kurmak isteyenlere kılavuzluk eden bir şirket olarak, kadın girişimcilere uzmanlık odaklı kariyer fırsatı sunuyoruz.” dedi.

Girişimcilerin yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor

Yılın başından bu yana 6 ayda bin 500’den fazla girişimciyi bünyelerine eklediklerini kaydeden Leman Aydemir, “Yeni girişimcilerimizin yüzde 40’ı kadınlardan oluşuyor. Kadın girişimcilere yönelik yol gösterici yaklaşımımızla onları hedeflerine ulaştırıyoruz. Girişimci ekosistemine dahil olmak isteyen kadınları önce dinliyor ardından hedef odaklı yol haritaları belirliyoruz. RE/MAX’in uluslararası eğitimleri ve ofis içi programları aracılığıyla kadın girişimcileri sahaya ve sektöre hazırlıyoruz. Gayrimenkul danışmanı ya da franchise ofis sahibi olmak isteyenleri bir araya getirdiğimiz eğitimlerle kadın girişimcilere uzmanlık kazandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kadın girişimciler kendi işinin patronu olarak uzmanlık kazanıyor

Kadın girişimcilere sundukları eğitimlerin yanı sıra benimsedikleri paylaşım modeliyle de kendilerini geliştirme ve uzmanlık kazanma fırsatı sunduklarına dikkat çeken RE/MAX Türkiye’de büyümeden sorumlu Merkez Recruiter Leman Aydemir, “Girişimcilerimiz dünyada 110 ülkede yer alan 8 bin 600 ofis ile etkileşim halinde faaliyetlerini sürdürüyor. Dünyanın her noktasında yer alan ofislerimizi ortak havuzda buluşturduğumuz paylaşım modelimiz sayesinde kadın girişimciler uzmanlık odaklı network geliştirebiliyor. Türkiye’deki faaliyetlerimizi 37 ilde yer alan 260 ofis ve 4 bini aşan gayrimenkul danışmanımızla sürdürüyoruz. Tüm danışmanlarımız ilk günden itibaren küresel network sistemimize dahil olarak kendi işinin patronu olma hedefine ulaşmak için gerekli olan uzmanlığı elde edebiliyor.” diye belirtti.

B2Press’in katkılarıyla...