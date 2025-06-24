Girişimcilik ekosistemi sürdürülebilir dönüşüme hizmet ediyor: Sector Connect başladı

Sürdürülebilirlik ve inovasyon arasında köprü kurmayı hedefleyen Sector Connect, iş dünyasının değişen ihtiyaçlarına sahadan gelen çözümlerle yanıt veriyor. Program, bir yandan kurumsal şirketlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlarken, diğer yandan girişimcilik ekosisteminde etki odaklı iş modellerinin yaygınlaşmasını destekliyor.

Sector Connect kapsamında girişimcilere açık çağrı yapılarak iklim teknolojileri, döngüsel ekonomi, tarım ve gıda teknolojileri, CBAM ve ESG gibi alanlarda çalışan startup’ların başvuruları alındı. Programa 50’ye yakın girişim başvuruda bulundu. Endeavor’un değerlendirme metodolojisi doğrultusunda; Carbon Gate, Alkazar, Agrovisio, Packpeer, Kybele’s Garden, SoilBiom, Wastespresso, iCarbon, Droneqube ve Amonos olmak üzere seçilen 10 yenilikçi girişim, SKD Türkiye üyesi şirketlerle eşleştirildi.

Demo Day, PwC AI Lab’in ev sahipliğinde gerçekleşti

Girişimler ile kurumsal şirketlerin ilk kez yüz yüze geldiği Demo Day, PwC AI Lab’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Girişimler bu buluşmada çözüm önerilerini sundu, şirket temsilcileriyle pilot projelerin temellerini attı. Etkinlikte oluşan sinerji, taraflar arasında uzun soluklu iş birliklerinin kapısını araladı.

Program kapsamında Unilever, Sütaş, Brisa, Ülker, Galata Wind ve Akkök Holding gibi öncü şirketler, girişimlerle birlikte sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda ilk pilot projelerini hayata geçirmeye başladı.

Ölçeklenebilir etki için yeni bir dönem

Sector Connect, girişimlerin pazara erişimini hızlandırırken, gerçek saha ihtiyaçlarına karşılık veren pilot projelerle kalıcı ve ölçeklenebilir etki yaratmayı hedefliyor. İlk pilot projelerin sonuçları yıl sonunda yayımlanacak özel bir raporla kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.