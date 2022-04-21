GittiGidiyor Express'in dağıtım ağı yeni şehirlerle büyüdü

GittiGidiyor, kullanıcılarının artan taleplerini hızla karşılamak amacıyla Netlog Lojistik/NetKargo iş birliği ile ocak ayında hayata geçirdiği GittiGidiyor Express hizmetine 5 yeni şehir ekledi.

İlk aşamada İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de hizmete başlayan hızlı teslimat sisteminden artık Afyonkarahisar, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir ve Tekirdağ’daki kullanıcılar da yararlanabilecek.

Hizmet ağına 10 şehir daha dahil edilecek

Yeni hizmet destinasyonlarına ilişkin açıklama yapan GittiGidiyor Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı, “Hizmet kalitemizi daha yukarı çıkaran uygulamalar geliştiriyoruz. Titiz çalışmalar sonucu hayata geçirdiğimiz hızlı ve güvenilir teslimat sistemimiz GittiGidiyor Express, hem kullanıcılarımız hem de iş ortaklarımız için önemli bir ihtiyaca cevap veriyor. Sene başında toplam 5 şehirde başlayan hizmetimize, 5 yeni şehri daha ekledik. Önümüzdeki dönemde 10 şehri daha GittiGidiyor Express ağına dahil etmeyi hedefliyoruz. Kullanıcılarımızı hızlı ve güvenli teslimat hizmetiyle buluşturmanın yanı sıra iş ortaklarımızın işlerini büyütmesine ve istihdama da önemli katkı sağlıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” şeklinde konutu.