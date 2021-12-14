Gittigidiyor, Kert'i eBay'la yurt dışına taşıyacak

Necla DALAN

Gittigidiyor, son dönemde ünlü isimlerin markalarını tüketiciyle buluşturuyor. Şarkıcı Hadise’nin markası Kert de bu markaların arasına katıldı. GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Kullanıcılarımıza keşfedecekleri yeni marka ve ürünleri doğru fiyatla sunmayı amaçlıyoruz ve doğru iş birlikleriyle başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Son olarak da Hadise’nin yeni markası Kert’in lansman noktası olduk. Kert potansiyeli çok yüksek bir marka. İş birliğimizin önümüzdeki dönemde de yeni ürünlerle devam etmesini hedefliyoruz. Hatta, markayı e-ihracata açarak eBay üzerinden yurt dışına taşımayı da orta vadeli hedeflerimiz arasında değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Hadise’nin sevilen, yurt dışında da takip edilen başarılı bir sanatçı olduğunu kaydeden Kantarcı, “KERT’in ürünleri Türkiye’de şimdiden çok sevildi ve özellikle Avrupa’da bu talebin devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

2022 yılında satıcı sayısını yüzde 25 artıracak

İş birliklerinin markalara katkısının büyük olduğuna da değinen Öget Kantarcı, şöyle devam etti: “Geldiğimiz noktada KOBİ’ler ve markalar çok hızlı bir şekilde e-ticaret ekosistemine dahil oluyor. Markalar online satış kanallarına ağırlık vermeye başladı ve yeni marka yatırımları da e-ticaret odaklı şekillendirilmeye başladı. Biz de GittiGidiyor olarak 34,5 milyon kullanıcımıza ürün ve fiyat çeşitliliği sunarken, platformumuzdaki markalara da işlerini büyütmeleri ve e-ticarette varlıklarını artırabilmeleri için önemli bir alan sağlıyoruz. Türkiye’nin ilk online pazaryeri olarak 20 yıllık bilgi birikimimiz, geniş kullanıcı kitlemiz ve eBay’den gelen global gücümüzle birçok avantaj sunuyoruz. Önümüzdeki süreçte de yeni iş birlikleriyle hem iş ortaklarımızın yanında olmaya hem de kullanıcılarımıza farklı ürünler sunmaya devam edeceğiz.”

GittiGidiyor’da 50 kategoride 25 milyon ürüne ev sahipliği yaptıklarını da anlatan Kantarcı, 2021’in ilk yarısında toplam satıcı sayılarının 120 bine yükseldiğini belirtti. Bugüne kadar, KOBİ’lerin platform üzerinden işini sürdürmesine ve on binlercesinin GittiGidiyor aracılığıyla e-ticarete başlayıp dijital ekosisteme dahil olmasını sağladıklarını anlatan Kantarcı, “Bugün itibarıyla 4 bine yakın satıcımız on binlerce ürünü yurt dışında listeleyerek eBay üzerinden e-ihracat yapabiliyor. 2022 sonunda satıcı sayımızı yüzde 25 artırmayı hedefl iyoruz” diye konuştu.

E-ticaret hacmi yılsonunda en az yüzde 50 artacak

Pandemiyle birlikte tüketicilerin markalardan beklentilerinin değiştiğini ve değer odaklı bir tüketim anlayışının öne çıktığını belirten Öget Kantarcı, yaşanan köklü değişimde Z kuşağının etkisinin büyük olduğunu vurguladı. Türkiye’de 2021 yılının ilk 6 ayı itibarıyla da e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6’lık artışla 161 milyar TL olarak gerçekleştiğini kaydeden Kantarcı, şöyle devam etti: “2021 yılsonunda e-ticaret hacminin önceki yıla kıyasla en az yüzde 50 artacağını öngörüyoruz. E-ticaretin genel ticarete oranı ilk 6 ay itibarıyla yüzde 17,6. Bu oranında da yüzde 19-20 seviyelerine doğru çıkacağını tahmin ediyoruz. Pandemi döneminde e-ticarete kayan talebin önemli kısmının kalıcı olacağını düşünüyorduk. Kısıtlamalar kalktıktan sonra da bunu deneyimlemiş olduk diyebiliriz. Hayatımızda artık bazı şeyler eskisi gibi olmayacak. Pandemi, her alanda olduğu gibi alışverişte de dijitalleşme sürecini hızlandırdı."

Hadise: Hedefim global marka olmak, yatırıma devam edeceğim

Koleksiyonu ve Gittigidiyor ile işbirliği konusunda bilgi veren Hadise, markasına yatırım yapmaya devam edeceğini vurguladı. Zamansız, özel karışımlı ve toparlayıcı kumaşları, geniş beden ve ulaşılabilir fiyatları olan bir koleksiyon yarattıklarını anlatan Hadise, şöyle devam etti: “GittiGidiyor'un online satış platformu olarak kullanımı kolay; marka olarak da güçlü, şeff af ve cool bir yerde olduğunu düşünüyorum. Kendi markamın bu sürecini GittiGidiyor ile paylaşabildiğim için çok mutlu hissediyorum kendimi. Yatırıma devam edeceğim elbette. İş planlarımızı, Kert giyen her kadının kendini iyi ve mutlu hissettiği global bir marka olma hedefine göre yaptık. Birkaç sene sonra Kert’in bambaşka yerlerde olacağını düşünüyorum. Bu açıdan da GittiGidiyor ile iş birliğimiz çok değerli. Çünkü, GittiGidiyor bir eBay şirketi ve markalara küresel bir kapı açıyor.”