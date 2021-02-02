GKN Kargo, yılı yüzde 200 büyüme ile tamamladı

Pandemi döneminde kullanıcıların online alışverişe yönelmesiyle birlikte kargo firmalarının yükü de oldukça artmış ve yaşanan yoğunluk nedeniyle şehir içi bazı teslimatlarda bile 1 haftayı geçen gecikmeler yaşanmıştı. Buradan hareketle filo ve personel yatırımı gerçekleştiren GNK Kargo, yılı yüzde 200 büyüme ile tamamladı.

Aylık ortalama 250 bin koli taşıdıkları belirten GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “Lojistik sektöründe 50 yıllık bir geçmişe sahip olan aile işimizi 2016 yılında GKN Kargo’ya taşıdık. Son kullanıcılara da hizmet vermekle birlikte, firma olarak odak noktamız daha çok markalara B2B alanında hizmet vermek yönünde.” dedi.

“Krizde daha çok büyüdük”

Pandemiyle birlikte özellikle perakende sektöründe firmaların tüketicilerine mağazalarından hizmet verememesi nedeniyle, online alışverişlerde bir patlamanın yaşandığını söyleyen Gökhan Akyürek, Bunun da etkisiyle kargocuların yükü neredeyse 10’a katlandı. Hem son kullanıcıya hem de firmalara hizmet veren kargo sektöründe o dönem bir kaos durumu da gözlemlendi. Ancak bu duruma her sektör gibi kargo sektörü de kolay adapte oldu. Biz, müşterilerimize daha butik hizmet veren bir marka olmakla birlikte, pandeminin etkisiyle perakende sektöründen yoğun bir hizmet alma talebiyle karşılaştık. Güçlü lojistik ağımız ve teknolojik alt yapımızla, krizde sektörün yükünü de sırtımıza aldık. Yeni marka işbirlikleri yaptık ve mevcut 300 çalışanımızla birlikte 100 kişilik daha ek istihdam yaptık.” şeklinde konuştu.

"2021'de yüzde 100 büyüme hedefimiz var"

Pandeminin birçok sektörün daralmasına neden olmanın yanı sıra işten çıkarmaların da yaşanmasına neden olduğunu belirten Gökhan Akyürek, şunları söyledi: "Ancak başta sağlık sektörü olmak üzere, kargo ve taşımacılık sektörünün iş yükü de bu dönemde daha çok artmış oldu. Biz de şirket olarak yeni istihdam açısından vatandaşlarımıza kapılarımızı sonuna kadar açtık. Ve fakat gördük ki, endüstri mühendisi CV’si olan vatandaşımız bile kargocu pozisyonu için firmamıza iş başvurusunda bulundu. 2021 yılında da yeni istihdam alanı yaratacağız. Firma olarak filo ağımıza da ek yatırım yaptık, 120 araçla yurt genelinde hizmet sağlıyoruz ve 26 ilde ana dağıtım merkezlerimiz bulunuyor. Türkiye’de 81 ile kargo taşıyoruz. 2020 yılında 64 milyon TL ciroya ulaşan firmamızla 2021 yılında yüzde 100 büyüme hedefimiz var.”

“Sektör lideri olmak istiyoruz”

Kadın, erkek ve çocuk giyim ile ayakkabı sektörü dışında perakende alanında gıda taşımacılığında da Türkiye’nin en büyük markalarının kargo süreçlerini yönettiklerini anlatan Gökhan Akyürek, "Markamızın mottosu olan 'Güven Taşır' sözünün içini her zaman doldurmak için gayretle çalışıyoruz. Zamandan tasarruf, hasar, kayıp çalıntı oranı firmamızda binde 1’den daha azdır diyebiliriz. Lojistik, taşımacılık ve dağıtım alanında firmalara, ihtiyaç duydukları farklı lojistik hizmet ihtiyaçlarını tek bir firmadan sağlayarak takip kolaylığı, kaliteli hizmet ve uygun maliyet avantajı sunuyoruz. Sektörümüz gelişime çok açık, biz de şirket olarak yenilikçi bakış açımızla sektöre birçok yenilik kazandırmaya devam edeceğiz." açılamasını yaptı.