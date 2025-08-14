  1. Dünya Gazetesi
GLH Global, kapasitesini büyütmeyi hedefliyor

Lojistik sektöründe, özellikle Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren GLH Global Liman Hiz­metleri, bünyesine dahil ettiği 150 bin metrekarelik açık saha üzerin­de yıllık elleçleme kapasitesi 46 bin 660 TEU kapasiteli konteyner istifleme ve depolama alanında tüm lojistik ve terminal hizmetleri sunuyor.

Fahriye KUTLAY ŞENYURT

GLH Global Liman Hiz­metleri Terminal Genel Müdürü İsmail Güngör, şirkete ait gelişmiş lojistik teknolojileri ile uyumlu 40 adet araçları ile uluslararası stan­dartlara uygun konteyner taşı­macılık hizmetleri de vererek çok yönlü entegre depolama hizmeti sunduklarını söyledi.

Coğrafi konumu itibarıyla Mer­sin Limanı’nın, yalnızca Türki­ye için değil, uluslararası ticaret açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Güngör, kentin bu avantajlı konumdan hareketle, bölgenin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için konteyner depolama ve lojis­tik hizmetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Güngör, “Gelecek yıllar­da ise hizmet kapasitemizi daha da artırarak 200 bin metrekare açık alan ve 65 bin TEU kapasite­sine ulaşmayı hedefliyor, böyle­ce bölge ekonomisine ve dış tica­rete daha güçlü katkılar sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

İsmail Güngör, makine parkı, her türlü yük elleçleme ekipmanı ve alanında uzman personeller­le 365 gün, 7/24 kesintisiz hizmet veren kara terminalinin bünye­sinde; konteyner istifleme ve de­polama operasyonları, konteyner içi dolum ve boşaltım işlemleri, lashing ve unlashing hizmetleri, flexi tank temini ve serimi, pro­je kargo yükleme ve boşaltma iş­lemleri, Mersin Limanı ile bölge­deki lojistik depolar ve tesisler arasında nakliye hizmetleri ile kuru yük kapalı alan depo­lama hizmetlerinin yürütül­düğünü vurguladı.

Soğuk hava depo tesisine sahip

26 bin 500 metrekare arazi üzerinde günü­müz son tekno­lojisi ile kuru­lu 3 bin metre­karelik soğuk hava depo te­sisi hakkında da bilgi veren İsma­il Göngör, “(-5C°) + (+5C°) derece­lerde 10 bin 300 metreküp soğuk oda hacmi ile 14 adet soğuk odası ile müşterileri­mize hizmet vermektedir.

Tesisi­mizde 3 katlı seçme ve ayıklama hattımız, yıkama ve ilaçlama üni­telerimiz ve kantarlı palet streç­leme ekipmanlarımız ile entegre servis hizmetleri de sunulmakta­dır. Aynı anda 4 araca yük­leme ve boşaltma rampa­ları, forklift, elektrikli transpalet, dizel elektrik jeneratör, 60 ton kapa­siteli elektronik kantar gibi teknik ekipman­lara sahip tesi­simiz, kapalı devre güven­lik kamera­ları ve 7/24 güvenlik personelle­ri ve modern yangın koru­ma sistemleri ile müşterileri­mizin ürünlerini güvenli bir şekil­de depolamak­tadır” açıklama­sında bulundu.

