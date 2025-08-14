GLH Global, kapasitesini büyütmeyi hedefliyor
Lojistik sektöründe, özellikle Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren GLH Global Liman Hizmetleri, bünyesine dahil ettiği 150 bin metrekarelik açık saha üzerinde yıllık elleçleme kapasitesi 46 bin 660 TEU kapasiteli konteyner istifleme ve depolama alanında tüm lojistik ve terminal hizmetleri sunuyor.
Fahriye KUTLAY ŞENYURT
GLH Global Liman Hizmetleri Terminal Genel Müdürü İsmail Güngör, şirkete ait gelişmiş lojistik teknolojileri ile uyumlu 40 adet araçları ile uluslararası standartlara uygun konteyner taşımacılık hizmetleri de vererek çok yönlü entegre depolama hizmeti sunduklarını söyledi.
Coğrafi konumu itibarıyla Mersin Limanı’nın, yalnızca Türkiye için değil, uluslararası ticaret açısından da stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyen Güngör, kentin bu avantajlı konumdan hareketle, bölgenin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için konteyner depolama ve lojistik hizmetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Güngör, “Gelecek yıllarda ise hizmet kapasitemizi daha da artırarak 200 bin metrekare açık alan ve 65 bin TEU kapasitesine ulaşmayı hedefliyor, böylece bölge ekonomisine ve dış ticarete daha güçlü katkılar sunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.
İsmail Güngör, makine parkı, her türlü yük elleçleme ekipmanı ve alanında uzman personellerle 365 gün, 7/24 kesintisiz hizmet veren kara terminalinin bünyesinde; konteyner istifleme ve depolama operasyonları, konteyner içi dolum ve boşaltım işlemleri, lashing ve unlashing hizmetleri, flexi tank temini ve serimi, proje kargo yükleme ve boşaltma işlemleri, Mersin Limanı ile bölgedeki lojistik depolar ve tesisler arasında nakliye hizmetleri ile kuru yük kapalı alan depolama hizmetlerinin yürütüldüğünü vurguladı.
Soğuk hava depo tesisine sahip
26 bin 500 metrekare arazi üzerinde günümüz son teknolojisi ile kurulu 3 bin metrekarelik soğuk hava depo tesisi hakkında da bilgi veren İsmail Göngör, “(-5C°) + (+5C°) derecelerde 10 bin 300 metreküp soğuk oda hacmi ile 14 adet soğuk odası ile müşterilerimize hizmet vermektedir.
Tesisimizde 3 katlı seçme ve ayıklama hattımız, yıkama ve ilaçlama ünitelerimiz ve kantarlı palet streçleme ekipmanlarımız ile entegre servis hizmetleri de sunulmaktadır. Aynı anda 4 araca yükleme ve boşaltma rampaları, forklift, elektrikli transpalet, dizel elektrik jeneratör, 60 ton kapasiteli elektronik kantar gibi teknik ekipmanlara sahip tesisimiz, kapalı devre güvenlik kameraları ve 7/24 güvenlik personelleri ve modern yangın koruma sistemleri ile müşterilerimizin ürünlerini güvenli bir şekilde depolamaktadır” açıklamasında bulundu.