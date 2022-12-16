Global, Alicante Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne katacak

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in (GPH) yüzde 80 hissedarı olduğu konsorsiyumun İspanya’daki Alicante Kruvaziyer Limanı’nın 15 yıl süre ile işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklif, Alicante Liman Başkanlığı tarafından en iyi teklif seçildi. Konsorsiyumun yüzde 20 oranındaki diğer hissedarı ise Kanarya Adaları’nda 1936’dan bu yana Las Palmas limanına hizmet sağlayan, 1998’den beri palamar, bagaj, yolcu hizmetleri gibi alanlara yoğunlaşan ve deniz çevreciliği konularında da faaliyet gösteren bir aile şirketi olan Sepcan S.L. ("Sepcan").

Global Yatırım Holding’in KAP’a yaptığı açıklamada “Bundan sonraki süreçte bahsi geçen konsorsiyum ve Alicante Liman Başkanlığı İmtiyaz Sözleşmeleri üzerinde mutabakata varmak için görüşmelerde bulunacak ve çalışmalar yapacak olup, imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2023 takvim yılının ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir” denildi.

2 milyon Euro’ya kadar yatırım planlanıyor

Alicante Kruvaziyer Limanı yılda 100 binden fazla yolcu ile, İspanya'nın doğu kıyısındaki en çok talep gören ve büyüyen kruvaziyer destinasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Limanın güçlü havayolu bağlantısı mevcut olup, Akdeniz kruvaziyer güzergahlarına dahil edilmek üzere ideal bir konuma sahip.

Mevcut durumda Alicante Kruvaziyer Limanı, Liman Başkanlığı tarafından, liman ve çevresini önemli ölçüde geliştirilmiş durumda. Liman ile ilgili sahil şeridi ve şehirle entegrasyonu sağlayacak kapsamlı bir yatırım sürecinden geçiliyor. İmtiyaz sözleşmesi hükümleri gereği GPH, kruvaziyer terminalinin yenilenmesi ve modernizasyonu için 2 milyon Euro'ya kadar yatırım yapmayı planlıyor.

"25- 30 limanı takip ediyoruz"

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak bu alanda daha da büyüme stratejimize sadık kalarak, bu alandaki adımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Portföyümüzde toplam 26 limana ulaşmış durumdayız. Tüm dünyada farklı coğrafyalarda 25-30 limanı takip ediyoruz ve bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli coğrafyalara dağılarak mevsimsellik etkisini de büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Biz Global Ports Holding olarak halihazırda dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisiyiz. Hedefimiz bu unvanımızı daha da pekiştirecek yatırımlar yapmak. Aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen kruvaziyer rotası olan Akdeniz Çanağı’ndaki payımızı yüzde 40’a çıkardık. Alicante Kruvaziyer Limanı’nın portföyümüze katılması halinde bu payımızı daha da artıracağız” dedi.