"Global beş oyuncudan biri olmaya çok yakınız"

Necmi ÇELİK

CEVA Logistics Avrupa Genel Müdürü Luc Nadal’ın Dünya’nın sorularına verdiği yanıtlar şöyle oldu:

CEVA Logistics’in CMA CGM Grubun bir parçası olduktan sonra geçirdiği dönüşüm bugün hangi noktaya geldi?

CEVA Logistics'in hikayesi, bir sürekli dönüşüm öyküsüdür. 2019 yılında 166 milyon dolar zarar eden CEVA'nın yatırıma ve güçlü bir merkezi organizasyona ihtiyacı vardı. Şirketi modern, teknoloji becerisine sahip, ürün odaklı, müşteri odaklı bir lojistik sağlayıcısı olarak yeniden yaratmamız gerekiyordu.

Bu nedenle 2020 yılında, şirket satın alma ve birleşmeleri, operasyonel ve teknoloji yatırımları yoluyla büyümeye ve verimlilik kazanmaya yönelik çok sayıda kritik girişimi hayata geçirmek amacıyla stratejik bir yol haritası belirledik. Global piyasaların çok dalgalı seyrettiği son üç yılda önemli ilerlemeler kaydettik. Şimdiden daha büyük, daha güçlü ve daha kârlı bir şirket haline gelmeyi başardık. Bu yıl, devam eden dönüşüm sürecimizi 2025 yılında bitiş çizgisine kadar sürdürmek hedefiyle üç yıllık yeni bir plan hazırladık.

Ceva’nın satınalma süreçleri konusunda neler söyleyebilirsiniz?

Son 5-7 yılda sektör konsolidasyonu giderek yoğunlaştı ve CEVA'nın sektör konsolidasyonunda kilit bir oyuncu olduğu ve olmaya devam edeceği aşikâr. 2020 yılından bu yana, büyüme sürecini hızlandırmak ve müşterilerimize ek olanaklar sunmak için satın alma fırsatları arayışındayız.

Afrika ve Latin Amerika'daki yerel, bölgesel satın almalara ek olarak, 2022 yılında Ingram Micro'nun CLS operasyonu ve GEFCO ile iki büyük satın alma gerçekleştirdik. Şu anda çeşitli inceleme ve onay aşamaları devam eden iki satın alma girişimimiz daha var: Global bir nakliye uzmanı olan Bolloré Logistics ve Hindistan merkezli yerel bir lojistik firması olan Stellar Value Chain Solutions.

Bu birleşme ve satınalmalar nasıl bir dönüşüm sağladı?

Tüm bu şirket birleşme ve satın alma faaliyetlerinin yarattığı etkiler üç boyutlu oldu. Birincisi, coğrafi güç. Afrika'daki doğrudan varlığımızı önemli ölçüde pekiştirdik. İkincisi, temel kapasiteler. Latin Amerika'da kolay bozulabilen ürünler, ABD ve Avrupa'da e-ticaret ve son olarak global bitmiş araç lojistiği gibi alanlarda daha geniş bir kapasiteyi veya yeni olanakları bünyemize kattık.

Artık müşterilerimize daha fazla çözüm sunabiliyoruz. Son olarak, ölçek. Ölçeğin getirdiği doğal avantajlar var ve en büyük 5 global oyuncudan biri olarak doğru büyüklüğe ulaşmaya yakın olduğumuza inanıyoruz. Bu noktadan sonra ürünlerimizi organik bir bakış açısıyla global olarak daha iyi geliştirebilecek durumda olacağız.

Otomotiv sektöründe geniş yelpaze

CEVA’nın Türkiye pazarındaki hizmetleri hangi sektörlerde yoğunlaşıyor?

Yerel ölçekte Türkiye'de, aralarında otomotiv, teknoloji, endüstriyel ürünler, hızlı tüketim ürünleri ve perakendenin de bulunduğu geniş bir sektör yelpazesine odaklanan lider bir kontrat lojistiği hizmetleri sağlayıcısı konumundayız.

GEFCO, CMA CGM Grubu tarafından satın alınmasının ardından 2023 yılında CEVA Logistics bünyesine katıldı. GEFCO'nun eski CEO'su olarak, CEVA ile otomotiv müşterilerine sunabileceğimiz daha geniş bir ayak izine ve daha geniş bir hizmet yelpazesine sahip olduğumuzu söyleyebilirim. CEVA'nın hizmet yelpazesi sayesinde, otomotiv lojistiğinin önde gelen global sağlayıcısı olduğuna inanıyoruz.

Binlerce aracı üretim tesislerinden dünyanın dört bir yanındaki pazarlara ulaştırmak için derin sularda çalışan araç taşıma gemilerine bile yatırım yapmaktayız. Daha sınırlı sayıda bitmiş aracı stratejik limanlara veya araç taşıma gemilerimizin kolayca hizmet veremediği karadaki konumlara taşıması gereken otomobil üreticileri için ‘Konteynerde Araç’ çözümümüzü geliştiriyoruz. Daha uygun nakliye konteyneri ücretleri ve sınırlı RORO gemisi kapasitesi sayesinde otomobil üreticileri, bu çözümden yararlanarak teslim sürelerini kısaltabiliyorlar.

2023 yılı gerçekleşmeleri ve yıl sonu hedefleri nelerdir?

En büyük 5 global lojistik şirketinden biri olma vizyonumuz doğrultusunda ilerlerken, 2022 yılında satın aldığımız Ingram Micro CLS ve GEFCO'nun entegrasyonu ile ilgili olarak 2023 yılında önemli başarılar elde ettik. 2023'te global pazarlarda yaşanan gerilemeye rağmen, CEVA'nın süregelen dönüşümü ile ilgili yılsonu hedeflerimize ulaşacağımızdan eminiz.2025 yılına ve daha ilerisine baktığımızda; sürdürülebilirlik, ürünlerimiz ve operasyonlarımız ve en önemlisi çalışanlarımızla ilgili özel girişimlerimiz olacak. Bu alanlar, pazarda lider konumumuzu korumak amacıyla yatırım yapmaya devam etmeyi planladığımız konular.

Özellikle intermodal taşımacılıkta,CEVA nerde duruyor?

CEVA'nın büyümesi, dünya çapındaki 110 bin çalışanımızın özverisi ve uzmanlığının yanı sıra hissedarımız CMA CGM Grubunun tereddüt etmeden verdiği desteğin bir sonucu. Şirketimizin büyüklüğüne rağmen, çevikliğimiz ve müşteri odaklılığımız onlarca yıla yayılan uzun vadeli ilişkiler kurmamızı sağlıyor. Örneğin, en büyük 30 müşterimizle olan ortalama ilişkimiz 20 yıldan daha uzun bir süredir devam ediyor.

CEVA, müşterilerimiz için intermodal çözümler sunma konusunda büyük başarı elde etti ve müşterilerimizin yüzde 80'i CEVA'dan en az üç ürün satın alıyor. Global kapasitemiz ve ağımız, sorunsuz intermodal çözümler sunabilmemiz için çok önemli. Ayrıca, müşterilerimize ait gönderileri herhangi bir yerden başka herhangi bir yere sorunsuz bir şekilde taşıyabilmek için -tıpkı CMA CGM gibi- taşıyıcılar ve terminal sahipleri ile güçlü iş ortaklıkları yürütüyoruz.

Elektrikli araç kapasitesi 1.450 adete ulaşacak

Sürdürülebilirlik strateji ve uygulamalarınız nelerdir?

CMA CGM Grubunun 2050 yılına kadar Net Sıfır hedefine ulaşma hedefi bulunuyor.Yakın vadeli sürdürülebilirlik yaklaşımımız üç temel noktaya dayanıyor. İlk olarak, yaklaşık 900 global depomuzda enerji verimliliği iyileştirmeleri hayata geçiriyoruz. Tüm depolarımızın enerji ihtiyacını karşılamak için yüzde 100 düşük karbonlu elektrik kullanımına geçiyoruz. Buna ek olarak, depo ayak izimiz boyunca LED aydınlatma takıyoruz.

Son ve en önemli olarak, 180 milyon dolarlık ortak bir yatırımla 2025 yılına kadar depolarımızdaki güneş panellerinin yüzey alanını üç katına çıkaracağız. İkinci olarak, CEVA kamyon ve kamyonet filomuz için elektrikli ve biyoyakıtlı araçlara yatırım yapıyoruz. CEVA, 2025 yılı sonuna kadar Karayolu lojistik operasyonlarında bin 450 elektrikli araç kapasitesine ulaşacak. CEVA için üçüncü kilit konu, müşterilerimiz için nakliyecilerden satın aldığımız taşımacılık hizmeti için daha sürdürülebilir çözümler geliştirmektir.