Global Maske, NATO'ya 1 milyar maske gönderecek

22 Eylül 2020

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile birlikte en stratejik ürün haline gelen maskede 200 milyon TL ile ilk ve en büyük yatırımlardan birini hayata geçiren A&S Yatırım Holding iştiraki Global Maske, NATO’nun resmi maske tedarikçilerinden biri oldu. Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, NATO’nun gönderdikleri numuneleri çok beğendiğini ve sipariş vermeye başladığını belirterek, “NATO’nun 3 yılda 24 milyar adet alım yapma taahhüdü var. Kurallar gereği tek bir tedarikçiye bağlı kalamıyorlar. Biz de tedarikçilerinden biri olduk. 3 yıl boyunca NATO’ya çalışacağız. En az 1 milyar adet mal vereceğimizi tahmin ediyorum. Şu an görüşmelerimiz sürüyor. Fiyatta tutturursak bu rakam 5 milyar adete de çıkabilir” dedi. Koronavirüsün Türkiye’de ilk görüldüğü mart ayında 28 gün gibi kısa bir sürede üretime başlayan Global Maske, halihazırda 16 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Günlük 50 milyon adet üretim kapasitesine sahip üretim tesisinde 400 kişilik istihdam gerçekleştirdiklerini ve en önemli özelliklerinin ise el değmeden, tamamen hijyenik şatlarda üretim yapmak olduğunun altını çizen Akkuş, bu kapsamda 28 adet belge ve teste sahip olduklarını vurguluyor.

Yıl sonu ihracat hedefi 500 milyon TL

Global Maske üretim ile birlikte ihracata da başlamış. İç piyasaya hiç ürün satmadıklarının, sadece hibe ettiklerinin altını çizen Akkuş, “İlk dönem milli dayanışma kampanyası vardı ve biz de USAŞ ile anlaştık. Bu kapsamda ‘üretimimizin yüzde 30’unu devlete hibe edeceğiz’ dedik. Daha sonra DMO devreye girdi. DMO da ihracata hibe şartı getirdi. Biz zaten hibe veriyorduk. O dönem bizden tehdit ile maske isteyen simsarlar bile oldu. Biz iç piyasaya satmıyoruz sadece hibe ediyoruz, ihracat yapıyoruz dedik. Şu an 16 ülkeye ihracat yapar hale geldik. Sene sonuna kadar 500 milyon TL’lik ihracat değerine ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Son dönemde maske, merdiven altı sağlıksız üretim ile de en fazla konuşulan konular arasında yer aldı Uğur Akkuş, işin ehli olmayan birçok üreticinin tekstil atölyelerinde hiçbir hijyen kuralına uymadan üretim yaptığına dikkat çekerek, “Herkes deli gibi maske üretti. Beni her gün arıyorlar, ‘5 milyon maske var, alır mısınız, size üretelim mi’ diye. Ama siz bunu profesyonel yapmadınız. Maske değil peçete ürettiniz. Şimdi ihracat yapamıyor, satamıyorlar. Hepsi kapanacak, gidecek. Türkiye maske çöplüğüne döndü. Maske, insan sağlığını koruyan bir şey. Bakanlık onayı, AB standartları belgesi, çevre testleri olması, Bakanlığın da bunları çok iyi denetlemesi lazım” şeklinde konuştu.

“Made in Turkey bir satış unsuru”

Şirketin en büyük pazarlarından biri de ABD. Ülkede Çin maskesine uygulanan boykotun bunda büyük etken olduğunu söyleyen Akkuş, “ABD’de önemli bir sağlık kuruluşu bize paketini ‘dizaynım, standartlarım şu, bize FDI standartlarında mal üretir misiniz?’ dedi. Biz de ürettik ve 100 bin numune gönderdik. Ürünler online’da yok satmış. Sonra sözleşme yaptık. Kendi özel kutularına bizim Global logomuzu ve büyük harflerle de ‘Made in Turkey’ yazdırdı. Bu bir satma unsuru orada. Biz şimdi oraya artan oranlarda her ay mal gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

60 milyon TL’lik gemi iki hafta sonra ABD’de

Global Maske, geçtiğimiz haftalarda gemide üretim ile de gündeme gelmişti. 60 milyon TL yatırım yaptıkları geminin ABD’ye varmak üzere olduğunu söyleyen Uğur Akkuş, “3 gemi için 200 milyon civarında yatırım öngörmüştük. Piyasa şartlarını değerlendiriyoruz. 60 milyon TL yatırım ile hayata geçen ilk gemi iki haftaya kadar ABD’ye malı indirecek. Talep ve şartlar istediğimiz gibi giderse diğer iki yatırımı hayata geçireceğiz” diye konuştu.

YATIRIM YAPACAK İNOVATİF ÜRÜN ARIYOR



Pandemiye yönelik son dönemde inovatif ürünler de tanıtılmaya başladı. Uğur Akkuş bu kapsamda üniversitelerle işbirlikleri gerçekleştirdiklerini ve bu alanda da önemli ürünler geliştirecekleri bilgisini verdi. Akkuş, “Öğrencilerden proje topluyoruz. Proje yağıyor. En iyi projeye yatırım yapacağız ve proje sahibine de para ödülü vereceğiz. Ekim ayının sonunda en az iki inovatif projeye yatırım yapmak istiyoruz. Mesela kenevir kökenli inanılmaz projeler geliyor. Bir başka örnek bir jel. Sprey şeklinde, ele sıkıldığında kuruyor ve eldiven oluyor. Yüzde 100 Türk patentli. Nemlendirici bir krem yapılmış. Dezenfektan ve kolonyadan daha iyi koruduğu gibi çok güzel kokuyor ve 12 saat koruma özelliği var. Çok değişik ilaçlar da geliyor” diye konuştu.

E-TİCARET SEKTÖRÜNE DE GİRİYOR



Şirket halihazırda maskenin yanı sıra önlük, tulum, siperlik, bone ve eldiven üretimi gerçekleştiriyor. Yine pandemi döneminde önemi artan bir diğer sektör olan tarım sektörüne yönelik yatırımlarını artırdıkları bilgisini veren Uğur Akkuş, “Buğday yetiştiriciliği yapıyorduk. Karpuz yetiştirmeye başladık. 2.5 milyon dönüm arazide buğday ekimi yapıyoruz” dedi. Öte yandan Holding, ekim ayında e-ticaret sektörüne de adım atıyor. Akkuş, “A&S Yatırım olarak online alışverişte de büyümek istiyoruz. Şu an gördüğümüz en önemli sektör. Ekim sonu bir alışveriş portalı tanıtacağız. Platform ile daha çok yurtdışında özelikle Ortadoğu ve Arap coğrafyasındaki tüketiciler ulaşamadıkları ürünlere ulaşabilir hale gelecek” dedi.