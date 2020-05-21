Global, Nassau yatırımı için 130 milyon $ kaynak yarattı

21 Mayıs 2020

DÜNYA/İSTANBUL

Global Yatırım Holding’in liman işletmeciliği iş kolu faaliyetlerini çatısı altında sürdüren Global Ports Holding (GPH), liman ağına 2019’da katılan dünyanın önde gelen kruvaziyer destinasyonlarından Bahamalar’da Nassau Kruvaziyer Limanı’nın iyileştirme projesinde kullanılmak üzere tahvil ihracı gerçekleştirildiğini açıkladı. dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecilerinden GPH’nin lider ortağı olduğu limanı işleten NCP Ltd’nin gerçekleştirdiği tahvil ihracı ile 130 milyon dolarlık kaynak yaratıldı.

"Kruvaziyerde olumlu görünüme işaret" COVID-19 pandemisi için alınan tedbirlerin küresel turizmde gösterdiği etkilerin kruvaziyer turizminde de hissedildiğini söyleyen Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, şunları söyledi: “Yaşadığımızı zorlu günlerde başarılı bir tahvil ihracı gerçekleştirildi. Bu gelişme iki noktaya işaret ediyor. Birincisi kruvaziyer turizminin uzun vadede olumlu görünüme sahip olduğunu gösteriyor. Zaten küresel rezervasyonlardan da 2021’in 2019’a göre düşüş göstermediğini izliyoruz. İkincisi ise kruvaziyer gemi şirketlerinden vade ve faiz olarak daha uygun şartlar elde etme yoluyla genelde bize duyulan güven ile Nassau’yu yenileme planlarımızın karşılık bulduğunu teyit etmiş oluyoruz. Nassau Kruvaziyer Limanı ABD’de Florida çıkışlı kruvaziyer gemilerinin olmazsa olmaz durakları arasında yer alıyor.”

Eylülde tekrar faaliyete geçmesi hedefleniyor Bahamalar’ın yer aldığı Karayipler’in kruvaziyer turizminin en büyük pazarı olduğunu hatırlatan Kutman, “COVID-19 tedbirleri nedeniyle Nassau yolcu kabul edemiyordu. ABD’nin gemi seyahatlerine getirdiği kısıtlamalarını gevşetme planlarına paralel Eylül 2020’de tekrar faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Benzeri hedef, Karayipler’deki diğer limanımız Antigua için de geçerli” dedi.

20 yıl vadeli ve 10 yıl anapara geri ödemesiz söz konusu tahviller, Haziran 2021’den başlamak üzere 6 ayda bir yüzde 8,0 kupon ödemeli olarak ihraç edildi. Anapara geri ödemeleri ise Haziran 2031’den başlamak üzere 10 eşit taksitte gerçekleşecek. Tahvil ihracı, GPH ve diğer GYH şirketlerinin kefaleti olmaksızın gerçekleşti.

Üç aşamalı yenileme planı



Nassau Kruvaziyer Limanı’nı iyileştirme yatırımları üç aşamalı planlandı. Eski yapıların yıkımından oluşan ilk faz programa uygun bir şekilde devam ederken, kapasite artışı ve mevcut altyapının iyileştirilmesine yönelik ikinci fazın 60 gün içinde başlaması planlanıyor. Üçüncü faz ise yeni terminal binası inşasını, bir eğlence ve organizasyon alanı yaratılmasını, mevcut ticari alanların iyileştirilmesi ile yeni ticari alanların dizaynı ve yapımını içeriyor. Ayrıca, Nassau şehir merkezi ile entegre edilerek şehir merkezinin gelişmesine de önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.