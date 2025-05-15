“Global pazar payımızı büyütme hedefimiz var
PVC kapı ve pencere sektörü Türkiye’de oldukça büyük bir boyuta ulaştı. Günümüzde Türkiye’de 100’ün üzerinde markanın faaliyet gösterdiği geniş ve rekabetçi bir pazardan söz edilirken, sektör global pazarlarda da etkisini gün geçtikçe artırıyor.
Özellikle son yıllarda binalarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularının daha fazla önem kazanmasıyla PVC kullanımı daha da yaygınlaştığını söyleyen Altındağ Polimer ve Metal Sanayi Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Altındağ, söz konusu gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Bünyamin Altındağ, “Schönline markası olarak, enerji verimliliğine katkı sağlamayı hedefleyen serilerimiz ile ülkemizin en geniş ürün gamına sahip firmalarından biriyiz. Sıcak iklim bölgeleri için 60’lık ve sürme sistemleri; soğuk iklim bölgeleri için ise 70’lik, 3 contalı 80’lik ve 3 contalı 90’lık serilerimiz ile hem iç hem de dış pazarda yoğun ilgi görmekteyiz” dedi.
“Yeni kalıp yatırımlarıyla yeni pazarlara açılacağız”
Dünya ekonomisinde ve ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik zorlukların sanayicileri ciddi şekilde etkilediğini söyleyen Altındağ, “İç pazarda inşaat sektörünün yavaşlaması da bu tabloyu daha da zorlaştırdı. Bu nedenle 2024 yılı, genel anlamda zorlu bir yıl oldu diyebiliriz. Ancak Schönline olarak güçlü ihracat kapasitemiz sayesinde bu zorlukları büyük ölçüde aşmayı başardık. 2025 yılı için hedeflerimizi daha da büyüttük” şeklinde konuştu. Yeni kalıp yatırımları sayesinde yeni pazarlara açılmayı ve ihracat hacmini artırmayı planladıklarının kaydeden Altındağ, “Bu doğrultuda yeni müşteri kazanımları ve ürün çeşitliliği ile hem üretim kapasitemizi artırmak hem de global pazar payımızı büyütmek en büyük hedefimiz” ifadesini kullandı.
“Yeni bir ürün serisi için yatırım sürecimizi başlattık”
Schönline markası adına yapılan üretimin yaklaşık yüzde 60’ının yurt dışına ihraç edildiği ve yüzde 40’ının ise yurt içinde pazara sunulduğu bilgisini paylaşan Altındağ, özellikle inşaat sektöründe yaşanan durgunluğun kendilerini ve sektördeki diğer firmaları yurt dışında yeni müşteriler ve pazarlar aramaya yönelttiğini vurguladı.
Bünyamin Altındağ, “Bu pazar arayışında ise karşımıza çoğunlukla Avrupa menşeli rakip firmalar çıkıyor. Bu durum, bizi daha kaliteli ve nitelikli ürünler üretmeye teşvik ediyor. Bu doğrultuda, Avrupa standartlarının da üzerinde bir performans sunacak yeni bir ürün serisi için yatırım sürecimizi başlattık ve bu seriyi 2025 yılı içinde üretime almayı planlıyoruz. Yaptığımız bu yatırımlar sayesinde, 2025 yılında ihracat rakamlarımızın 2024 yılının da üzerine çıkacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.
“Yeni hedef pazarımız ABD”
Hâlihazırda Balkanlar, Ortadoğu, Güney Amerika ve Afrika bölgelerine ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Bünyamin Altındağ, bu pazarlarda uzun süredir aktif olarak yer aldıklarını ve düzenli talepler geldiğini söyledi. Bununla birlikte yeni pazar arayışlarını da sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Bünyamin Altındağ, hedeflerindeki yeni pazarın ise ABD olduğunu dile getirdi.
Geçmişte ABD’de yaygın olarak giyotin (guillotine) tipi sistemlerin tercih edildiğine dikkat çeken Altındağ, son yıllarda normal açılır sistemlerin bu ülkede daha yaygın kullanılmaya başlandığını vurguladı. Bu değişimi yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen Bünyamin Altındağ, “Biz de ABD pazarına özel ürünler geliştirmek üzere gerekli test ve sertifikasyon süreçlerine odaklandık. Şu anda bu testler üzerinde aktif çalışmalar yürütmekteyiz ve kısa süre içinde ABD standartlarına tam uyumlu ürünlerimizi pazara sunmayı hedefliyoruz” dedi.