“Global pazar payımızı büyütme hedefimiz var

Özellikle son yıllarda bi­nalarda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konuları­nın daha fazla önem kazan­masıyla PVC kullanımı daha da yaygınlaştığını söyleyen Altındağ Polimer ve Me­tal Sanayi Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Altındağ, söz konusu geliş­meleri yakından takip ettik­lerini ifade etti. Bünyamin Altındağ, “Schönline mar­kası olarak, enerji verimlili­ğine katkı sağlamayı hedef­leyen serilerimiz ile ülke­mizin en geniş ürün gamına sahip firmalarından biriyiz. Sıcak iklim bölgeleri için 60’lık ve sürme sistemleri; soğuk iklim bölgeleri için ise 70’lik, 3 contalı 80’lik ve 3 contalı 90’lık serilerimiz ile hem iç hem de dış pazar­da yoğun ilgi görmekteyiz” dedi.

“Yeni kalıp yatırımlarıyla yeni pazarlara açılacağız”

Dünya ekonomisinde ve ülkemizde son yıllarda ya­şanan ekonomik zorlukla­rın sanayicileri ciddi şekilde etkilediğini söyleyen Altın­dağ, “İç pazarda inşaat sek­törünün yavaşlaması da bu tabloyu daha da zorlaştırdı. Bu nedenle 2024 yılı, genel anlamda zorlu bir yıl oldu diyebiliriz. Ancak Schönli­ne olarak güçlü ihracat ka­pasitemiz sayesinde bu zor­lukları büyük ölçüde aşmayı başardık. 2025 yılı için he­deflerimizi daha da büyüt­tük” şeklinde konuştu. Yeni kalıp yatırımları sayesinde yeni pazarlara açılmayı ve ihracat hacmini artırmayı planladıklarının kaydeden Altındağ, “Bu doğrultuda ye­ni müşteri kazanımları ve ürün çeşitliliği ile hem üre­tim kapasitemizi artırmak hem de global pazar payımı­zı büyütmek en büyük hede­fimiz” ifadesini kullandı.

“Yeni bir ürün serisi için yatırım sürecimizi başlattık”

Schönline markası adı­na yapılan üretimin yak­laşık yüzde 60’ının yurt dı­şına ihraç edildiği ve yüzde 40’ının ise yurt içinde paza­ra sunulduğu bilgisini pay­laşan Altındağ, özellikle in­şaat sektöründe yaşanan durgunluğun kendilerini ve sektördeki diğer firmaları yurt dışında yeni müşteriler ve pazarlar aramaya yönelt­tiğini vurguladı.

Bünyamin Altındağ, “Bu pazar arayı­şında ise karşımıza çoğun­lukla Avrupa menşeli rakip firmalar çıkıyor. Bu durum, bizi daha kaliteli ve nitelikli ürünler üretmeye teşvik edi­yor. Bu doğrultuda, Avrupa standartlarının da üzerinde bir performans sunacak ye­ni bir ürün serisi için yatırım sürecimizi başlattık ve bu seriyi 2025 yılı içinde üreti­me almayı planlıyoruz. Yap­tığımız bu yatırımlar saye­sinde, 2025 yılında ihracat rakamlarımızın 2024 yılının da üzerine çıkacağına inanı­yoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni hedef pazarımız ABD”

Hâlihazırda Balkanlar, Ortadoğu, Güney Amerika ve Afrika bölgelerine ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Bünyamin Altındağ, bu pazarlarda uzun süredir aktif olarak yer aldıklarını ve düzenli talepler geldiğini söyledi. Bununla birlikte yeni pazar arayışlarını da sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Bünyamin Altındağ, hedeflerindeki yeni pazarın ise ABD olduğunu dile getirdi.

Geçmişte ABD’de yaygın olarak giyotin (guillotine) tipi sistemlerin tercih edildiğine dikkat çeken Altındağ, son yıllarda normal açılır sistemlerin bu ülkede daha yaygın kullanılmaya başlandığını vurguladı. Bu değişimi yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen Bünyamin Altındağ, “Biz de ABD pazarına özel ürünler geliştirmek üzere gerekli test ve sertifikasyon süreçlerine odaklandık. Şu anda bu testler üzerinde aktif çalışmalar yürütmekteyiz ve kısa süre içinde ABD standartlarına tam uyumlu ürünlerimizi pazara sunmayı hedefliyoruz” dedi.