Global, portföye bir liman daha ekledi

Global Yatırım Holding (GYH) iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmelerinden Global Ports Holding (GPH), Danimarka'daki Kalundborg Kruvaziyer Limanı'nın 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik anlaşma imzaladı.

Global Yatırım Holding’den KAP’a yapılan bilgilendirmede; anlaşma hükümleri uyarınca GPH'nin terminal binası yatırımı için 2025 sonuna kadar 6 milyon euroya kadar yatırım planlandığı bildirildi.

GPH’nin liman operasyonlarını bu takvim yılının sonuna kadar devralması öngörülüyor.