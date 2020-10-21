Global Ports, Antalya Limanı işletme hakkını Katarlılara devrediyor

21 Ekim 2020

Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, portföyünde bulunan Antalya’daki ticari limanı Port Akdeniz’in devri için Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals ile hisse satım sözleşmesi imzaladı. Gerekli onayların alınmasının ardından gerçekleşecek satışın toplam bedeli ise 140 milyon dolar olacak.

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Port Akdeniz’in QTerminals’e devrinin zaten güçlü olan Türkiye ve Katar ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını kaydetti. Kutman, satış işleminin tamamlanması ile birlikte Global Ports Holding’in, stratejisi doğrultusunda kruvaziyer odağının daha da arttığını söyleyerek, “Kruvaziyer operasyonları COVID-19 pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizmi uzun vadede önemini koruyor. Bu dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

Kutman, portföylerindeki iki ticari limanından diğeri olan Port of Adria Karadağ için de satış kararı alındığını ve görüşmelere başlandığını açıkladı.

Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals ile 140 milyon dolar değerinde hisse satım sözleşmesi imzalayan Global Ports Holding, gerekli onayların alınmasının ardından devri tamamlayacak. Global Ports Holding’in bu satıştan elde edeceği nakit girişi, kapanış gününde Port Akdeniz’in net borç durumu ile satış işlemine ilişkin giderler ve vergilere göre kesinleşecekken, QTerminals bedelin küçük bir kısmını kapanış işleminden 12 ay sonra ödeyecek.

"İki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıyacak"

Katar’ın dünya ticaretine açılan kapısı Hamad Limanı’nda konteyner, genel kargo, RORO, canlı hayvan ve açık deniz tedarik hizmetleri sunmak üzere Mwani Qatar (% 51 hissedar) ve Milaha (% 49 hissedar) tarafından ortaklaşa kurulan QTerminals, Katar'ın ithalat ve ihracatından, deniz ticaretini sağlamaktan, yerel ve bölgesel olarak ekonomik büyümeyi teşvik etmekten sorumlu.

Global Yatırım Holding (GYH) ve Global Ports Holding (GPH) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, Port Akdeniz’in QTerminals’e devrinin zaten güçlü olan Türkiye ve Katar ilişkilerini daha da ileriye taşıyacağını kaydederek, tüm yerel, bölgesel ve hükümet paydaşlarının anlaşmayı sıcak karşılayacağını beklediğini ifade etti.

"Port of Adria Karadağ için de görüşmelere başlandı"

Mehmet Kutman, satış işleminin tamamlanması ile birlikte Global Ports Holding’in stratejisi doğrultusunda kruvaziyer odağının daha da arttığını söyledi. Portföylerindeki iki ticari limanından diğeri olan Port Of Adria Karadağ için de satış kararı alındığını ve görüşmelere başlandığını açıklayan Kutman, kruvaziyer operasyonları Covid-19 pandemisinden önemli ölçüde etkilenmeye devam etse de kruvaziyer turizminin uzun vadede önemini koruduğunu anlattı.

Kruvaziyer şirketlerinin 2021 için güçlü rezervasyonlar bildirmeye devam etmesinin sektörün geri dönüşü açısından cesaret verici olduğunu belirten Kutman, “Bu dönemde de dünyadaki önemli kruvaziyer limanları için önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz. Port Akdeniz 2006 yılından beri GPH'nin ayrılmaz bir parçası ve yıllar içinde Grubun başarılı gelişiminde çok önemli bir rol oynadı. Bununla birlikte, kruvaziyer limanı pazarında büyümemize devam ederken, Port Akdeniz yönetiminin öncelikli olarak ticari liman pazarına odaklanan bir organizasyona geçmesinin zamanı geldi. Önde gelen bir küresel ticari liman işletmecisi olarak QTerminals'in Port Akdeniz için ideal bir yuva olacağını ve tüm yerel paydaşların önümüzdeki yıllarda limanın QTerminals yönetiminden faydalanacağına inanıyorum” dedi.

Kaynak: Reuters