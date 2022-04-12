Global Ports Holding, Heraklion Limanı ihalesi için ön yeterlilik aldı

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding (GPH) ), global liman ağını genişletmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İspanya’da bulunan Tarragona Limanı’nı portföyüne katan GPH, şimdi de Yunanistan’ın Girit Adası’nda yer alan ve stratejik öneme sahip olan Heraklion Limanı ihalesinde de ön yeterlilik aldı.

Söz konusu konsorsiyuma Portek International Private Limited yüzde 80, GPH Cruise Port Finance Ltd. ise yüzde 20 oranında ortak.

Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), “Portek International Private Limited – GPH Cruise Port Finance Ltd” konsorsiyumunun, Yunanistan’ın Girit Adası’nda yer alan ve stratejik öneme sahip olan Heraklion Limanı ihalesinde, ihaleye katılan diğer 7 konsorsiyumla birlikte ön yeterlilik almış olduğunu Şirketimize bildirmiştir.” denildi.