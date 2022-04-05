Global Ports Holding, İspanya’da 3’üncü limanı portföyüne kattı

Global Yatırım Holding’in iştiraki ve dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecilerinden Global Ports Holding (GPH), İspanya’da bulunan Tarragona Limanı’nı portföyüne kattı. Böylece İspanya’da 3’üncü limanı portföyüne katan GPH, Tarragona Limanı’nın kruvaziyer operasyonlarını 12 yıl süre ile (6 yıl ilave uzatma opsiyonu ile) işletecek.



Geçen yılın üçüncü çeyreğinde Tarragona Kruvaziyer Limanı altyapısına yapılan 30 milyon euroluk yatırım tamamlanmıştı. Bu yatırım programı ile dünyanın en büyük yolcu gemilerinin yanaşabileceği yeni bir rıhtım inşa edilerek iskele sayısı iki katına çıkarak 4’e yükseltildi. GPH de limana güneş enerjisi ile sürdürülebilir enerji tedariki sağlayacak son teknoloji yeni modüler terminal binası yapımı için 5,5 milyon euroya kadar yatırım yapmayı planlıyor.



2019’da yaklaşık 130 bin yolcu ağırlayan Tarragona Kruvaziyer Limanı, Barcelona havalimanına bir saatten kısa bir mesafede bulunuyor. 2021’in üçüncü çeyreğinde yapılan yatırımın ve planlanan yeni terminalin, bölgedeki homeport (ana liman) operasyonları için limanın çekiciliğini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

“40 milyon yolcu kapasitesine ulaşılacak”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Gemilerin yeniden seyre başlamalarıyla birlikte 2019'da 27,9 milyon olan yolcu kapasitesinin 2022'de 29,7 milyon yolcu olacağı tahmin ediliyor. 2027'ye kadar teslim edilmesi beklenen toplam 75 yeni yolcu gemisi var. Bu yeni filonun 2027’ye kadar kademeli olarak devreye girmesi ile birlikte gemi sayısı 402'den 500'e çıkacak olup, 2027 yılında 40 milyondan fazla yolcu ve 810 bin kez limanlara demirleme kapasitesine ulaşılacağı öngörülüyor. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak bu alanda büyüme stratejimize sadık kalarak, bu alandaki adımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Turizmin en gözde segmenti olan kruvaziyer turizmine uzun vadeli pozitif bakışımızı devam ediyor. Portföyümüzü genişletmek üzere akılcı fırsatları değerlendirmeye ve görüşmelere devam ediyoruz.” dedi.

“Ağırlayacağımız gemi ve yolcu sayısı önemli ölçüde artacak”

Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın ise Tarragona Kruvaziyer Limanı’nın kruvaziyer liman ağlarına önemli bir katkı olduğunu belirtti. Kruvaziyer şirketlerinin büyük bölümünün 2022 yılı yazında, gemi filolarının tamamını sefere döndürmeyi planladıklarını anlatan Sayın, “Bu da Akdeniz Çanağı’nın dünya kruvaziyer turizminden aldığı payın daha da artmasını sağlayacak. Tarragona Kruvaziyer Limanı ile birlikte ağırlayacağımız gemi ve yolcu sayısının önemli ölçüde artacağını öngörüyoruz. Bu vesile ile İspanya’da 3’üncü limanımız olan Tarragona’nın portföyümüze katılmış olmasından son derece mutluyuz.” diye konuştu.