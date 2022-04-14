Global Ports Holding, İtalya’daki liman sayısını 5’e çıkardı

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding (GPH), İtalya’da bulunan Crotone Limanı’nı portföyüne kattı. Böylece Venedik, Cagliari, Catania ve Taranto’dan sonra İtalya’da 5. limanı portföyüne katan GPH, Crotone Limanı’nın kruvaziyer operasyonlarını 4 yıl süre ile işletecek.

GPH, kendi global deneyimi ve işletme modelini Crotone Kruvaziyer Limanı operasyonlarını yönetmek için kullanacak olmanın yanı sıra imtiyaz sözleşmesi hükümleri uyarınca, limanın operasyonel perfomansını artırmak, çevresel koruma ve güvenlik alanlarında iyileştirme sağlamaya yönelik olarak sistem, ekipman ve teknoloji yatırımları yapacak.



Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), İtalya’da Güney Tiren ve İyonya Liman Başkanlığı ile Crotone Limanı’nın kruvaziyer operasyonlarının yönetilmesine ilişkin olarak 4 yıllık (yenilenebilir) bir imtiyaz sözleşmesi imzalayarak portföyüne eklediğini Şirketimize bildirmiştir.” denildi.

“Fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Kruvaziyer turizminin uzun vadedeki potansiyeline güvenimiz tam. Pandemi nedeniyle ertelenmiş talebin de bundan sonraki süreçte talebe dönmesi ile birlikte sektörde hızlı bir büyüme görebiliriz. Bugün artık kruvaziyer sektörü neredeyse normale dönmüş durumda ve rezervasyonlar da giderek güçleniyor. Kruvaziyer şirketlerinin büyük bölümü 2022 yazında, yani Akdeniz’in yüksek sezonunda gemi filolarının tamamını sefere döndürmeyi planlıyorlar. Bu da Akdeniz çanağının kruvaziyer turizmi içindeki payını daha da artırmasını sağlayacak. Biz de gelecek dönemde dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi konumumuzu daha da güçlendirmek adına fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.