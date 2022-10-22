Global Ports Holding, Karayipler’de liman sayısını 4’e çıkarıyor

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding (GPH), kruvaziyer turizminde önemi artan Akdeniz Çanağı’ndaki payını yüzde 40’a çıkarmasının ardından, Karayipler’deki dördüncü limanını da portföyüne ekliyor. GPH, Karayipler'de yer alan St. Lucia limanının kruvaziyer operasyonlarının 30 yıl süre ile (10 yıl uzatma opsiyonu ile) işletilmesi imtiyazına ilişkin olarak St. Lucia hükümeti ile ön anlaşma imzaladı. İmtiyaz sözleşmesinin imzalanması halinde St. Lucia Kruvaziyer Limanı, Nassau, Antigua ve San Juan’dan sonra GPH’nin Karayipler’deki dördüncü limanı olacak.

Global Yatırım Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Ön anlaşma hükümleri uyarınca GPH ve St Lucia hükümeti münhasıran görüşmelere başlamış olup; bu dönemde kapsamlı bir inceleme ve değerlendirme süreci ile her iki taraf da imtiyaz sözleşmesini başarıyla imzalamak için çalışacaktır” denildi.

Yolcu sayısı 1 milyonu geçecek

İmtiyaz hakkının elde edilmesi halinde GPH, kendi global deneyimi ve işletme modelini St. Lucia kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacak. Ek olarak, GPH dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına olanak verecek Point Seraphine'deki mevcut rıhtımın genişletilmesi, Casteries’de bulunan Vendors’ Arcade ve diğer ticari faaliyetleri canlandırmaya yönelik yatırımlar da dahil olmak üzere kruvaziyer liman hizmetlerini geliştirecek önemli yatırımlar yapacak.

2019 yılında yaklaşık 790 bin yolcu ağırlayan St. Lucia Kruvaziyer Limanı’nın, yatırımlar sonrasında, orta vadede 1 milyondan fazla yolcu ağırlaması bekleniyor. İmtiyaz Sözleşmesinin imzalanması tarafların sözleşme hükümleri üzerinde mutabık kalmasına bağlı olup sözleşmenin 2023 yılının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

Karayipler’deki varlığını güçlendiriyor

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “St. Lucia Kruvaziyer Limanı’na ilişkin ön anlaşma imzalamış olmaktan son derece memnunuz. Dünyanın en önemli kruvaziyer destinasyonu olan Karayipler’deki varlığımızı güçlendirmek için atmış olduğumuz adımlara bir yenisini ekledik. Limanı portföyümüze eklememiz halinde kruvaziyer turizminden aldığımız payı da artırmış olacağız. Kruvaziyer turizminde önemi giderek artan Akdeniz Çanağı’ndaki payımızı da yüzde 40’a çıkardık. Gelecek dönemde de dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi unvanımızı korumak için akılcı fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.