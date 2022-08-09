Global Ports Holding, liman sayısını 24’e yükseltti

Global Yatırım Holding’in iştiraki Global Ports Holding’in (GPH) yüzde 80 hissedarı olduğu Global Ports Canary Islands (GPCI), İspanya’nın Kanarya Adaları'nda yer alan Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife (Lanzarote) ve Puerto del Rosario (Fuerteventura) kruvaziyer limanlarını portföyüne ekledi. Bu üç kruvaziyer limanından en büyüğü olan Las Palmas için imtiyaz süresi 40 yıl; diğer iki limanın imtiyaz süreleri ise 20’şer yıl olacak.



GPH, 2022 yılının 4. çeyreğinde, Kanarya Adaları için yoğun kruvaziyer sezonu olan kış döneminden önce, söz konusu üç kruvaziyer limanının operasyonlarını devralmayı tamamlamayı planlıyor. Söz konusu kruvaziyer limanlarının portföye eklenmesi ile GPH'in Karayipler, Akdeniz, Güney Atlantik, Asya ve Kuzey Avrupa kruvaziyer bölgelerinde işlettiği ve yönettiği toplam kruvaziyer liman sayısı 24'e yükselmiş oldu. Söz konusu üç liman 2019 yılında 1,5 milyon yolcu karşıladı.

Projeler için yerel bankalardan finansman sağlanacak

GPCI Las Palmas’ta yeni terminal binası ile Arrecife’deki Marmoles rıhtımı ve Fuerteventura’da bulunan Puerto del Rosario modüler terminal tesisleri için yaklaşık 40 milyon euro yatırım yapacak. Söz konusu proje için finansmanın yerel bankalardan sağlanması planlanırken, finansman görüşmelerinde ileri aşamaya gelindi. Borçlanma metriklerinin ise Grubun geçmişteki emsalleri ile paralellik göstermesi bekleniyor.

“Akılcı fırsatları değerlendirmeye devam ediyoruz”

Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Kutman, “Kanarya Adaları’nda bulunan üç limanın porföyümüze eklenmesinden son derece mutluyuz. Kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyim ve işletme modelimizi bu limanlara taşıyacağız. Yeni limanlar ile dünyanın en büyük kruvaziyer limanı işletmecisi konumumuzu pekiştirdik. Öte yandan kruvaziyer turizminden aldığı payı daha da artırmasını beklediğimiz Akdeniz Çanağı’nda da varlığımızı daha da güçlendirmiş olduk. Portföyümüzü genişletmek üzere akılcı fırsatları değerlendirmeye ve görüşmelere devam ediyoruz.” dedi.