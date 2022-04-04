Global Ports: Rusya’ya yaptırımları ihlal etmedik

Global Ports Holding (GPH), Bodrum Cruise Limanı’nı sadece imtiyaz sahibi olarak işlettiğini ve limana yanaşan gemi veya yatların izin prosedürlerine dahil olmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada “Bu sorumluluk ve karar Türk makamlarına aittir. İmtiyaz sahibi olarak GPH, bu tipteki bir karar yasal olduğu sürece buna uymak zorundadır” ifadeleri kullanıldı. Holding süperyatlara yer ayrılmasından dolayı kendilerine herhangi bir ücret veya ödeme yapılmayacağını duyurdu.

Şirket, “Yer ayrılması İngiltere dışında, GPH’nin bir gemi ya da yatın yanaşmasını reddetme yetkisinin olmadığı bir limanda gerçekleştiği için yaptırımların ihlali anlamına gelmiyor” açıklamasında bulundu.

İngiliz Financial Times gazetesinin haberinde Global Ports Holding’e bağlı liman işletmelerinin Rus oligark Roman Abramoviç’e ait olduğundan şüphelenilen yatların demirlemesine izin vermesinin İngiltere’nin yaptırımlarını delmesi anlamına gelebileceğini söyledi.