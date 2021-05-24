Global Ports'tan 261 milyon dolarlık kredi anlaşması

Global Yatırım Holding, bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin (GPH), geçen hafta duyurusunda bulunduğu beş yıllık kredi anlaşmasının 50 milyar doları aşan portföy büyüklüğüne sahip uluslararası yatırım kuruluşu 'Sixth Street' ile imzalandığını ve kredi tutarının 261 milyon dolara kadar olduğunu açıkladı.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın Global Ports'un bilançosunu güçlendirirken, kruvaziyer odağını artırma stratejisini de destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada yer verilen anlaşma detaylarına göre iki parçalı kredi anlaşmasının ilk kısmının beş yıl vadeli 186,3 milyon dolardan oluşacağı, ikinci kısım kredinin ise beş yıl vadeli ilave 75 milyon dolara kadar büyüme kredisi olacağı belirtildi. Her iki kredi için de Global Ports'un bazı iştiraklerinin bir kısım hissesi teminat olarak verilecek.

İlk kısım eurobond itfasına gidecek

186,3 milyon dolar tutarındaki kredi, mevcut nakit kaynaklarla birlikte Global Ports bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin 14 Kasım 2021 vadeli eurobondunun vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfası için kullanılacak. Büyüme stratejisine yönelik 75 milyon dolara kadar olan kredi ise kruvaziyer odağı doğrultusunda liman ağını genişletme stratejisi ile ilişkili olarak yeni yatırımlarda kullanılacak.

Sixth Street'e varant ihraç edilecek

Anlaşmaya göre Global Ports, Sixth Street'e beher hisse bedeli nominal fiyattan olmak üzere, ihraç sonrası oluşacak sermayenin yüzde 9'una denk gelecek şekilde varant ihraç edecek. 75 milyon dolara kadar olan büyüme kredisi kullanıldığında Global Ports ilaveten, kullanılacak kredi miktarı ile ilişkili olarak, ihraç sonrası oluşacak sermayenin yüzde 3,75'lik bölümüne kadar varant ihraç edecek.